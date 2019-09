Link REIT et Allinfra annoncent un accord de collaboration sur l'utilisation de la technologie de la blockchain pour la tokenisation d'actifs

HONG KONG, 23 septembre 2019 /PRNewswire/ --Link REIT (code boursier à la Bourse de Hong Kong : 823) et Allinfra ont annoncé aujourd'hui un accord de collaboration sur l'utilisation de la technologie de la blockchain pour la tokenisation d'actifs, qui débutera par un projet pilote d'énergie solaire. Ce partenariat représente le rapprochement de deux entités cherchant à appliquer la technologie de la blockchain pour renforcer le développement d'infrastructures durables.

Le projet pilote d'énergie solaire impliquera l'installation de panneaux photovoltaïques (projets photovoltaïques) sur un portefeuille d'actifs immobiliers à Hong Kong, et les intérêts économiques, de propriété ou de réduction des émissions de carbone associées de ces projets photovoltaïques seront représentés par des tokens sur la blockchain Ethereum. Link REIT possède un portefeuille composé d'établissements de vente au détail, de parcs de stationnement et de bureaux à travers Hong Kong, Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen,qui appliquent un modèle économique durable et œuvre à être à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine du développement, du financement et de la mise en œuvre de solutions durables.

Allinfra est un développeur de solutions basées sur la blockchain pour la tokenisation d'infrastructures non cotées et d'actifs environnementaux, et est le partenaire technologique exclusif du projet pilote d'énergie solaire de Link REIT, fournissant toutes la technologies et les ressources liées à la tokenisation de panneaux photovoltaïques sur les toits de certaines propriétés du portefeuille de Link REIT.

Allinfra représente l'aboutissement de nombreuses années d'expérience dans le domaine des marchés de capitaux, des énergies renouvelables, des infrastructures de la technologie, et est dirigée par une équipe de vétérans de l'industrie.

« Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et à sa capacité à repousser les limites, Link REIT, à travers cette collaboration, a une fois de plus fait preuve de sa volonté d'être à l'avant-garde et d'être la première entreprise sur le marché à mettre en œuvre de nouvelles solutions et technologies. Nous croyons qu'il s'agit d'un moment important pour Allinfra, pour l'adoption plus large de la tokenisation d'actifs et pour l'application de la technologie de la blockchain », a déclaré Dave Sandor, cofondateur et PDG d'Allinfra.

« Link REIT dispose d'un programme environnemental, social et de gouvernance (ESG) vaste et ambitieux. Nous explorons le potentiel de la technologie de la blockchain afin de développer des solutions ESG innovantes et robustes dans des domaines tels que la réduction des émissions de carbone et la gestion de données. Avec ses solides connaissances spécifiques aux actifs, ses années d'expérience sur les marchés de capitaux et son partenariat avec ConsenSys, Allinfra se démarquait sur le marché à nos yeux», a déclaré Calvin Lee Kwan, directeur général du développement de l'entreprise et de la stratégie chez Link REIT.

GPS McQuhae LLP joue le rôle de conseiller sur le projet.

À propos de Link REIT :

Link Real Estate Investment Trust est le premier fonds de placement immobilier coté à la Bourse de Hong Kong et est un composant de l'indice boursier Hang Seng. Nous sommes le plus grand fonds de placement immobilier, et le seul à être géré en interne en Asie. Nous sommes également l'un des plus grands fonds de placement immobilier axés sur le commerce de détail au monde en termes de capitalisation boursière. Avec un portefeuille diversifié qui se compose d'établissements de vente de détail, de parcs de stationnement et de bureaux à travers Hong Kong, Pékin, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou, nous œuvrons à générer une croissance durable et à créer de la valeur à long terme pour nos porteurs de parts.

À propos d'Allinfra :

Allinfra révolutionne le financement d'infrastructures. Notre technologie basée sur Ethereum offre accès, choix et liquidités aux infrastructures non cotées et aux actifs environnementaux, changeant ainsi la façon dont les individus et les institutions détiennent et échangent ces actifs et fournissant aux propriétaires d'actifs une source alternative de financement. Notre approche découle de notre expérience dans le domaine des marchés de capitaux, des énergies renouvelables, des infrastructures et de la technologie. Ayant constaté l'inefficacité et l'exclusivité du financement, de la propriété directe et de la négociation de ces actifs, nous avons développé une solution qui offre les avantages commerciaux et financiers de ces actifs à tous.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur allinfra.com

