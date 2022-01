Linkdata, premier fournisseur chinois de batteries lithium-ion, lance les produits phares de la famille des cellules cylindriques 26-46 mm

SHANGHAI, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le 8 janvier 2022, Linkdata New Energy Co., Ltd, l'un des principaux fabricants chinois de batteries lithium-ion, a organisé un événement de lancement de produits pour sa série de batteries lithium-ion cylindriques de 26-46 mm de diamètre à la Shanghai Tower. En dévoilant ces nouveaux produits phares, les cellules de la famille SPEED2 de 26 mm, SPEED3 de 37 mm et SPEED4 de 46 mm, Linkdata met en avant les cellules cylindriques haut de gamme de l'entreprise et son concept de design ciblé « More Than One Answer » (Plus d'une réponse) ; pour le domaine des grandes cellules cylindriques, il ne devrait pas y avoir uniquement la solution sans languette 46800 de Tesla.

En septembre 2021, Linkdata a lancé sa série de cellules de charge rapide à haute performance SPEED avec des caractéristiques de produit distinctives, notamment une e-charge pouvant atteindre 400 kilomètres en 8 minutes de charge, la réalisation de 800 à 1200 cycles de charge rapide et une densité énergétique de 260 Wh/kg au niveau de la cellule. La série de produits SPEED couvre les formats cylindriques et prismatiques, atteint des performances de pointe pour plusieurs indicateurs clés en utilisant une cathode à haute teneur en nickel et une anode en SiOx, offre un haut niveau de sécurité pour les cellules individuelles et permet d'atteindre une sécurité au niveau du système sans propagation thermique (NTP). De plus, alors que les batteries d'alimentation à charge rapide de Linkdata sont sur le point d'entrer en production de masse cette année, d'importantes précommandes de constructeurs automobiles chinois et internationaux sont déjà en cours, ce qui indique que l'entreprise est bien positionnée pour fournir des batteries/cellules lithium-ion de haute performance et de haute qualité au marché mondial des véhicules électriques (VE).

Yang Sitao, directeur général de la technologie et vice-président de Linkdata, a expliqué que, contrairement aux cellules 46800 de Tesla, en termes de conception structurelle et de matériaux fonctionnels, les produits SPEED4 ont une meilleure conductivité thermique et une résistance interne réduite, tandis que leurs systèmes robustes sont conçus pour réduire les coûts et améliorer les performances, ce qui les rend plus adaptés aux voitures familiales. Parallèlement, la famille SPEED3 évite les nombreux défis auxquels sont confrontés les produits de 46 mm, tels que le processus de fabrication, la conductivité thermique, la puissance et la conception structurelle. Dans le même temps, elle offre une densité énergétique supérieure à celle des cellules de 26 mm et des performances globales plus équilibrées, ce qui en fait une solution idéale pour les véhicules particuliers haut de gamme.

« Nous sommes confiants dans la croissance à long terme du secteur des VE », a déclaré Yan Zidian, président de Linkdata. « Fort de sa grande expérience dans le développement de produits personnalisés en collaboration avec de nombreux partenaires internationaux, Linkdata prévoit de poursuivre son engagement dans le développement de nouvelles batteries au lithium. »

Un autre point fort de l'événement de lancement de Linkdata est le dévoilement d'une nouvelle marque de camions électriques lourds Giant Haul (Yuandong). La plateforme d'électrification universelle de la marque pour les VE EHDT répond à toutes les exigences des véhicules pour les camions semi-remorques 6x4. En outre, Giant Haul peut également fournir une gamme de véhicules complets basés sur les solutions de sa plateforme et se caractérise par l'application de plusieurs technologies clés, notamment des systèmes de contrôle complets du véhicule, des entraînements électriques, des systèmes intelligents et des systèmes de charge et d'échange de batteries.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1722542/LinkData_Event_Picture.jpg

SOURCE Linkdata New Energy Co., Ltd