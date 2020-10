Linksys e Qualcomm lançam o primeiro hotspot móvel 5G e Wi-Fi 6 na Coreia e em Hong Kong

O Linksys 5G Mobile Hotspot aproveita o 5G e o Wi-Fi 6 para conectividade extremamente rápida e contínua. O dispositivo é o hotspot móvel 5G mais fino e leve do mundo e inclui uma porta USB-C com a tecnologia Qualcomm® Quick Charge™, garantindo que os dispositivos sejam alimentados e conectados de maneira ideal em casa ou em trânsito.

O Linksys 5G Mobile Hotspot permite uma rede rápida e estável, utilizando o mais recente padrão Wi-Fi 6 e tecnologias de Wi-Fi de banda dupla (802.11ax). Com tethering USB que oferece suporte a dados LTE de alta velocidade de grande capacidade, os usuários podem permanecer conectados independentemente do ambiente ou situação em que se encontrem.

"Os pontos de acesso móveis são essenciais para o uso de redes sem fio rápidas e contínuas em uma variedade de ambientes, permitindo maior conectividade, mobilidade e produtividade em muitos casos de uso", disse L.C. Wu, COO, Connected Home Division (Linksys, Wemo, Phyn), Belkin International. "A Linksys tem o prazer de lançar o primeiro hotspot móvel 5G com suporte para 5G e Wi-Fi 6 na Coreia com a KT, e em Hong Kong com a CSL. Continuaremos a lançar novos dispositivos 5G inovadores em todo o mundo e esperamos que muitos consumidores desfrutem de uma vida móvel rápida e estável com os nossos produtos."

"Estamos muito satisfeitos em colaborar com a Linksys para fornecer um hotspot móvel 5G com o sistema Snapdragon X55 5G Modem-RF, juntamente com suporte para nosso FastConnect 6800", declarou Gautam Sheoran, diretor sênior de gerenciamento de produto da Qualcomm Technologies, Inc. "Juntos, o 5G e o Wi-Fi 6 podem oferecer um melhor suporte à força de trabalho remota e reforçar a conectividade de rede geral com velocidade, confiabilidade e flexibilidade para transformar a maneira como o mundo se conecta."

As especificações adicionais incluem:

O hotspot móvel 5G mais fino e leve do mercado - 15,5 mm de espessura e 185 g de peso

Conecta até 16 dispositivos

A capacidade da bateria de 4000mAh permite o uso o dia todo

Sobre a Linksysther

A marca Linksys é pioneira em conectividade sem fio desde seu surgimento em 1988, sendo a primeira marca de roteador a enviar 100 milhões de unidades em todo o mundo. Reconhecida por sua premiada tecnologia Velop Intelligent Mesh™ e software de detecção de movimento Linksys Aware WiFi integrado, a Linksys permite um estilo de vida conectado com controle doméstico e empresarial simplificado, segurança aprimorada e acesso à Internet contínuo por meio de recursos inovadores e um ecossistema crescente de aplicativos e parceiros. Os produtos Linksys são vendidos em mais de 60 países e podem ser encontrados nos principais varejistas do mundo.

Sobre a Belkin International

Em 2018, a Foxconn Interconnect Technology se fundiu com a Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®)para criar um líder global em eletrônicos de consumo. Hoje, este grupo é líder na conexão de pessoas com tecnologias em residências, no trabalho e em trânsito nos mercados de acessórios ("Connected Things" - marca Belkin) e de casa inteligente ("Connected Home" - marcas Linksys, Wemo e Phyn).

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm FastConnect e Qualcomm Quick Charge são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias.

Qualcomm, Snapdragon, FastConnect e Quick Charge são marcas comerciais ou marcas registradas da Qualcomm Incorporated.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1322568/Belkin_Linksys_5G_Mobile_Hotspot.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/804342/FIT_Belkin_Family_Logo.jpg

FONTE Belkin International

Related Links

http://www.belkin.com



SOURCE Belkin International