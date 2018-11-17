Линзы ACUVUE® OASYS с технологий Transitions™ Light Intelligent Technology™ включены в рейтинг журнала TIME «Лучшие изобретения 2018 года»

Первые в своем родеi контактные линзы корректируют зрение и адаптируются к изменениям освещения, повышая комфорт и удобство в повседневной жизни

ПИНЕЛАС-ПАРК (PINELLAS PARK), Флорида, 17 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- ЖУрнал TIME назвал продукт ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ Light Intelligent Technology™ одним из «Лучших изобретений 2018 года», включив его в свою ежегодную итоговую оценку революционных новинок. Эта инновация является результатом стратегического партнерства между Johnson & Johnson Vision и компании Transitions Optical, входящей в состав Essilor International, и представляет собой новую категорию контактных линз, обеспечивающих коррекцию зрения и уменьшающих бликование света ii,iii для комфортного круглосуточного ношения.iv,v

Линзы ACUVUE® OASYS с Transitions™ Light Intelligent Technology™, – разработанные специально для приверженцев современного активного стиля жизни, – уменьшают воздействие яркого освещения на улице и в помещении, фильтруя синий светvi и блокируя УФ-лучи, создающие дискомфорт для глаз и зрения в целом.† ‡ vii,viii,ix,x,xi Линзы помогают глазам эффективнее адаптироваться к различным вариантам освещения с разной интенсивностью и яркостью на протяжении дня. Появлению этого продукта предшествовало углубленное исследование потребностей жизни современных людей, а в его основе лежат возможности и компетенции обеих компаний-партнеров.

Transitions Optical вот уже более 28 лет является лидером в сфере технологий для коррекции света. Обширный список инноваций и стратегических партнерств не раз позволял компании открывать новые перспективы, расширять спектр фотохромных продуктов и предоставлять пациентам преимущества световой адаптации. Для внедрения революционной светоадаптивной технологии Transitions в контактные линзы потребовалось более десяти лет. В результате был получен уникальный продукт, выходящий за привычные рамки коррекции зрения и обладающий той же легкостью и гибкостью, что и современный человек в своей повседневной жизни.

«Для нас большая честь, что журнал TIME включил линзы ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ Light Intelligent Technology™ TIME в число «Лучших изобретений 2018 года». Эта инновация совершит настоящую революцию в сфере контактных линз и фотохромных продуктов, предоставив широкому кругу пациентов все преимущества световой адаптации, - прокомментировала Кристел Бэрренджер (Chrystel Barranger), президент Essilor Photochromics и Transitions Optical. - Удовлетворяя насущную потребность всех людей, носящих контактные линзы, эта инновация вносит заметный вклад в достижение нашей основной цели - обеспечить хорошее зрение каждому человеку на планете».

Двухнедельные многоразовые контактные линзы, представленные на рынке компанией Johnson & Johnson Vision Care, Inc., непрерывно адаптируются к яркому свету и темноте, помогая глазам подстраиваться под изменение освещения лучше, чем они делают это самостоятельно. vii Благодаря технологии Transitions Light Intelligent Technology, ACUVUE OASYS начинают темнеть при первом контакте с УФ-лучами или высокоэнергетическим видимым светом, достигая максимального затемения всего за 45 секунд. А обратный процесс «светления» при входе с улицы в помещение занимает 90 секунд.vii При полной активации линзы блокируют до 70 процентов видимого света и фильтруют внутреннее освещение, даже будучи полностью прозрачными.vii Эта революционная инновация разработана для обеспечения максимально возможного уровня УФ-защиты. Кроме того, ACUVUE OASYS являются единственными контактными линзами, на 100% защищающими глаза от УФВ-лучей. † ‡ vii, viii

В апреле этого года параметры ослабления яркого света этого продукта прошли проверку Управлением по контролю качества продуктов питания и медикаментов США и получили одобрение по форме 510(k). Линзы планируется представить на рынке США и некоторых других стран в первой половине 2019 года.

О компании Transitions Optical

Transitions Optical является ведущим мировым поставщиком фотохромных (светоадаптивных) линз. В 1990 году компания первой представила на рынке пластиковые адаптивные линзы для коррекции зрения. Результатом постоянных инвестиций в научно-исследовательские и проектно-конструкторские технологические разработки стал широкий ассортимент предлагаемых Transitions Optical контактных линз и экранных продуктов, устанавливающих новые стандарты эффективности, предоставляющих повышенный комфорт зрения и оптимальную защиту от вредного синего излучения, а также блокирующих 100% лучей УФА и УФВ.

Передовые продукты, клиентоориентированность и высокий профессионализм сделали Transitions® одним из самых авторитетных и узнаваемых брендов в оптике и офтальмологии. Для получения дополнительной информации о компании и технологии Transitions® Light Intelligent Technology™ посетите веб-сайт Transitions.com или TransitionsPRO.com .

Transitions Optical является стопроцентным дочерним предприятием Essilor International.

О компании Essilor

Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») является ведущей мировой компанией отрасли офтальмологической оптики. Essilor разрабатывает, производит и реализует на рынке широкий ассортимент линз, предназначенных для коррекции и защиты зрения. Своей основной миссией компания считает повышение качества жизни людей путем улучшения зрения. В целях реализации этой миссии Esillor ежегодно выделяет свыше 200 млн евро на научно-исследовательские разработки и инновации, стремясь непрерывно представлять своим потребителям новые и высокоэффективные продукты. В число ведущих брендов компании входят Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM и Costa®. Esillor также разрабатывает и поставляет оборудование, инструменты и вспомогательные сервисы для офтальмологов.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.essilor.com .

О компании Johnson & Johnson Vision

Команда Johnson & Johnson Vision ставит перед собой амбициозную цель: изменить траекторию здоровья глаз по всему миру. Посредством наших операционных подразделений мы создаём инновации, позволяющие офтальмологам обеспечивать своим пациентам максимально эффективный уход на протяжении их жизни, предоставляя им продукты и технологии, удовлетворяющие актуальные потребности лечения рефракционной аномалии, катаракты и сухости глаз. В сообществах, где наблюдается наиболее острая необходимость в наших сервисах, мы работаем в тесном взаимодействии с медицинскими специалистами, расширяя доступ к качественным процедурам ухода за здоровьем глаз, и стремимся помогать людям видеть и жить лучше. Посетите наш веб-сайт - www.jjvision.com . Следите за новостями @JNJVision в Twitter и Johnson & Johnson Vision в LinkedIn.

Важная информация для пользователей контактных линз: контактные линзы торговой марки ACUVUE® можно приобрести только по рецепту врача. Линзы предназначены для ежедневного ношения с рекомендуемой заменой по истечении двух недель. Использовать контактные линзы следует только по указаниям специалиста-офтальмолога. В некоторых, хотя и крайне редких, случаях ношение контактных линз может приводить к серьезным проблемам со зрением. Во избежание таких проблем следует соблюдать график использования и замены линз, а также инструкции по уходу за ними, предоставленные вашим офтальмологом. Не используйте контактные линзы при наличии глазных инфекций, в случае возникновения дискомфортных ощущений, повышенного слезотечения, зрительных искажений, покраснения или других проблем с глазами. При появлении таких симптомов следует незамедлительно извлечь линзы и обратиться к лечащему врачу. Для получения дополнительной информации о правильном использовании, уходе и мерах предосторожности при ношении линз проконсультируйтесь с вашим офтальмологом и ознакомьтесь с предоставленным им Руководством для пациентов. Узнать больше также можно по телефону 1-800-843-2020 или на веб-сайте Acuvue.com.

†Способствует защите от попадания вредного УФ-излучения на роговицу и во внутренние ткани глаза.

‡ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контактные линзы с функцией поглощения УФ НЕ ЗАМЕНЯЮТ специальные средства защиты от УФ-излучения, включая защитные и солнечные очки, поскольку не полностью закрывают поверхность глаза и окружающей его области. При использовании таких контактных линз следует продолжать ношение специальных средств защиты от УФ-излучения в соответствии с указаниями врача. ПРИМЕЧАНИЕ: длительное воздействие УФ-излучения входит в число рисков, приводящих к развитию катаракты. Степень вредного воздействия зависит от целого рада факторов, включая внешние условия (высота над уровнем моря, географический регион, облачность) и личные обстоятельства (продолжительность нахождения, интенсивность и характер занятий на открытом воздухе). Контактные линзы с функцией блокирования УФ помогают защищать глаза от вредного ультрафиолетового излучения. Однако на сегодняшний день отсутствуют результаты клинических исследований, подтверждающих способность подобных контактных линз снижать риск развития катаракты или других заболеваний глаз. Для получения дополнительной информации обращайтесь к вашему офтальмологу.

ACUVUE OASYS® является торговой маркой Johnson & Johnson Vision Care, Inc.





















i Пресс-релиз FDA: Управление по контролю продуктов питания и медикаментов США (FDA) одобрило использование первых контактных линз со светоадаптивной технологией iiИзменение высокоинтенсивного/яркого света как внутри помещений, так и на открытом воздухе iiiНеопубликованные данные JJV Data за 2018 год: исследование рынка продуктов, уменьшающих бликование света ivКомфорт зрения в условиях яркого освещения. iiiНеопубликованные данные JJV за 2018 год: Неопубликованные данные JJV за 2018 год: объективно структурированное клиническое исследование ACUVUE® OASYS с Transitions™ viРасчет согласно нормативам ISO-8980-3 для 380-460n нм (функция опасности синего излучения, B(λ)) viiНеопубликованные данные JJV за 2018 год: определение ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ viiiНеопубликованные данные JJV за 2018 год: материальные характеристики контактных линз ТМ ACUVUE OASYS® с HYDRACLEAR® Plus и других аналогичных продуктов для многоразового использования ixАмериканская академия офтальмологии. Что такое фотокератит. Ссылка: https://www.aao.org/eye-health/diseases/photokeratitis-snow-blindness . Дата доступа - 22 января 2018 г. xАмериканская ассоциация оптометристов. Защита от УФ-излучения. Ссылка: https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/uv-protection . Дата доступа - 22 января 2018 г. xiWalls HL, Walls KL, Benke G. Eye Disease Resulting From Increased Use of Fluorescent Lighting as a Climate Change Mitigation Strategy. (Уоллс Х.Л.,Уоллс К.Л, Бенке Дж. Заболевания глаз, вызываемые учащенным использованием флуоресцентного освещения в рамках стратегии смягчения последствий изменения климата). American Journal of Public Health. 2011;101(12):2222-2225.

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SOURCE Essilor International