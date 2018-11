Линзы ACUVUE® OASYS с технологий Transitions™ Light Intelligent Technology™ включены в рейтинг журнала TIME «Лучшие изобретения 2018 года»

xiWalls HL, Walls KL, Benke G. Eye Disease Resulting From Increased Use of Fluorescent Lighting as a Climate Change Mitigation Strategy. (Уоллс Х.Л.,Уоллс К.Л, Бенке Дж. Заболевания глаз, вызываемые учащенным использованием флуоресцентного освещения в рамках стратегии смягчения последствий изменения климата). American Journal of Public Health. 2011;101(12):2222-2225.