Lionbridge conclut la vente de sa division d'intelligence artificielle (IA) à TELUS International

Lionbridge va cibler et accélérer les investissements dans des solutions technologiques innovantes pour le marché des langues principales

WALTHAM, Massachusetts, 2 mars 2021 /PRNewswire/ -- Lionbridge, leader mondial des solutions de traduction et de localisation, a confirmé aujourd'hui la clôture de la vente précédemment annoncée de sa division d'intelligence artificielle (IA), Lionbridge AI, à TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un innovateur en matière d'expérience client numérique qui conçoit, construit et fournit des solutions de nouvelle génération pour les marques internationales innovantes. TELUS International est une filiale de la société canadienne TELUS Corporation (T-TSX ; NYSE-TU), une entreprise de premier plan dans le domaine des communications et des technologies de l'information. La transaction a été clôturée le 31 décembre 2020.

Lionbridge AI enrichira le portefeuille de solutions numériques de prochaine génération de TELUS International, alors que les entreprises s'associent pour soutenir le domaine en plein essor de l'intelligence artificielle. La vente de Lionbridge AI renforcera l'engagement de Lionbridge à fournir des innovations à ses clients dans les domaines de la technologie, des sciences de la vie, des jeux, du commerce numérique, etc.

« L'association des activités d'IA de Lionbridge et de l'ensemble de plates-formes numériques de pointe de TELUS International donnera naissance à une nouvelle société dotée d'un ensemble unique de solutions de pointe. En plus d'améliorer la stratégie de commercialisation de TELUS International, nous pensons que cette fusion est une très bonne adaptation culturelle pour notre talentueuse équipe internationale, compte tenu de l'engagement commun de nos entreprises en faveur de l'embauche et du bien-être des employés », a déclaré John Fennelly, PDG de Lionbridge. « Je ne doute pas que notre équipe d'IA et sa communauté grandissante continueront à prospérer avec TELUS International. »

« 2021 marque le 25e anniversaire de Lionbridge et il n'y a pas de meilleur moment pour revenir à nos racines, montrer la voie en transformant l'espace linguistique et continuer à approfondir nos relations avec nos clients », a poursuivi J. Fennelly. « Je me réjouis des possibilités qui s'offrent à nous alors que nous entamons ce nouveau chapitre et que nous accélérons notre travail sur l'innovation, la technologie et la mise sur le marché de nouveaux produits et services. »

Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP a servi de conseiller juridique à Lionbridge dans le cadre de la transaction.

À propos de Lionbridge

Lionbridge s'associe à des marques pour supprimer les frontières et créer des ponts entre les cultures. Depuis 25 ans, nous aidons les entreprises à entrer en contact avec leurs clients et employés internationaux en leur proposant des solutions de traduction et de localisation dans plus de 350 langues. Grâce à notre plate-forme de classe mondiale, nous orchestrons un réseau d'experts passionnés à travers le monde qui s'associent aux marques pour créer des expériences culturellement riches. Infatigables dans notre amour de la linguistique, nous utilisons le meilleur de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle pour forger une compréhension qui trouve un écho chez les clients de nos clients. Basée à Waltham, dans le Massachusetts, Lionbridge possède des centres de solutions dans 26 pays. Pour en savoir plus www.lionbridge.com.

