Lionbridge führt Lionbridge AI ein und baut seine führende Position bei KI-Trainingsdaten-Services aus

WALTHAM, Massachusetts, 4. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Lionbridge, der weltweit bewährteste Globalisierungspartner, freut sich, die Einführung von Lionbridge AI bekannt geben zu können. Lionbridge AI vereint die marktführenden Services für durch Sprachexperten aufbereitete KI-Trainingsdaten und linguistischen Ressourcen des Unternehmens mit der Training Data-Plattform und dem Marktplatz des kürzlich erworbenen Gengo und bietet damit eine Reihe von Funktionen und Dienstleistungen, die zum End-to-End-Bedarf der Unternehmen passen, die die nächste Generation von Systemen für maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) erstellen.

„Hier bietet sich die fantastische Gelegenheit, unsere Dienstleistungen, unsere Technologieplattform und unsere Sprachressourcen in einem einzigen Angebot zusammenzufassen", erklärt Lionbridge CEO John Fennelly. „Wir sind zuversichtlich, dass Lionbridge AI unseren Kunden helfen wird, ein verbessertes, ansprechenderes Erlebnis, das der menschlichen Interaktion ähnlicher wird, für ihre KI-Initiativen zu bereitzustellen".

Da nahezu jedes Unternehmen überlegt, wie sich KI nutzen lässt, um smartere Produkte und Dienste zu entwickeln, und gleichzeitig nach größeren Vorhersagemöglichkeiten gesucht wird, um die Kundenbindung zu stärken, ist Lionbridge AI perfekt positioniert, die beständig wachsende Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz zu unterstützen.

Lionbridge ist seit mehr als 15 Jahren ein wichtiger Partner, der die weltweit führenden Technologieunternehmen bei Trainingsdaten und Content-Relevanz unterstützt. Basierend auf der hauseigenen, sogfältig kuratierten Smart Crowd™ reicht das Lionbridge AI-Leistungsspektrum von linguistischer Beratung und der Entwicklung von NLP (Natural Language Processing)-Komponenten über maßgeschneiderte Datenerfassungsprogramme bis hin zu sicheren Annotation Services vor Ort.

Mehr über die Vision und die Dienstleistungen von Lionbridge erfahren Sie auf der Website www.Lionbridge.ai

Informationen zu Lionbridge

Lionbridge bringt Marken und Menschen zusammen – weltweit. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützen wir Unternehmen dabei, sich mit ihren globalen Kunden zu vernetzen – mit unseren Marketing-, Testing- und Globalisierungsdienstleistungen in über 300 Sprachen. Über unsere erstklassige Plattform orchestrieren wir ein Netzwerk von 500.000 engagierten Experten in über 5.000 Städten, die auf Ihre Marken eingehen, um kulturell reichhaltige Erfahrungen zu schaffen. Beflügelt von unserer Leidenschaft für Sprache setzen wir die besten menschlichen und maschinellen Ressourcen ein, damit Ihre Botschaft bei Ihren Kunden ankommt. Lionbridge mit Sitz in Waltham, Mass., unterhält Kompetenzzentren in 27 Ländern. Erfahren Sie mehr auf www.lionbridge.com.

Pressekontakt:

Katie McGraw

W2O Group

lionbridge@w2ogroup.com

+1-781-879-2395

