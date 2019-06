Lionbridge lance Lionbridge AI, étend sa position dominante en services de données de formation d'IA

WALTHAM, Massachusetts, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Lionbridge, le partenaire de globalisation auquel le monde fait le plus confiance, se réjouit d'annoncer le lancement de Lionbridge AI. La combinaison des services de données de formation d'IA annotées par des humains et des capacités linguistiques leaders du secteur de Lionbridge, anciennement connues sous le nom d'intelligence machine, avec le marché et la plateforme de données de formation de Gengo, une société récemment acquise, Lionbridge AI fournit une suite de capacités et de services répondant aux exigences de bout en bout des entreprises qui élaborent la nouvelle génération de systèmes d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle (IA).

« C'est une occasion incroyable de regrouper nos services, notre plateforme de technologie et nos capacités vocales en une seule offre », a déclaré John Fennelly, PDG de Lionbridge. « Nous sommes confiants que Lionbridge AI aidera nos clients à fournir des expériences améliorées, plus attrayantes et de plus en plus humaines à leurs initiatives d'intelligence artificielle. »

À l'heure où presque toutes les entreprises examinent comment utiliser l'IA pour créer des produits et des services plus intelligents, tout en déterminant comment dériver des capacités prédictives accrues pour renforcer l'expérience du client, Lionbridge AI est dans une position idéale pour prendre en charge la gamme toujours croissante d'utilisations pour l'intelligence artificielle.

Depuis plus de 15 ans, Lionbridge est un partenaire clé qui soutient les leaders mondiaux de la technologie en matière de données de formation et pertinence de contenu. Activés par une plateforme Smart Crowd™ soigneusement modérée, les services Lionbridge AI vont des conseils linguistiques et du développement de composants de traitement du langage naturel (natural language processing (NLP)), aux programmes de collecte de données personnalisées et aux services d'annotations sécurisées sur site.

Pour en savoir plus sur la vision et les services de Lionbridge, veuillez consulter www.Lionbridge.ai

À propos de Lionbridge

Lionbridge s'associe aux marques pour briser les barrières et jeter des ponts partout dans le monde. Depuis plus de 20 ans, nous aidons les entreprises à se connecter aux clients du monde entier en fournissant des services de marketing, de test et de globalisation dans plus de 300 langues. Grâce à notre plateforme de classe mondiale, nous orchestrons un réseau de 500 000 experts passionnés dans plus de 5 000 villes qui s'associent à des marques pour créer des expériences riches sur le plan culturel. Avec notre passion inébranlable pour la linguistique, nous utilisons ce qu'il y a de meilleur en intelligence machine et humaine pour forger une compréhension qui trouve écho chez les clients de nos clients. Lionbridge, qui est basée à Waltham, dans le Massachusetts, exploite des centres de solutions dans 27 pays. Pour en savoir plus, consulter www.lionbridge.com .

SOURCE Lionbridge