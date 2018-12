Liquid Telecom vai investir EGP 8 bilhões (USD 400 milhões) em infraestrutura de rede e centros de dados no Egito após conclusão da conexão "Cape to Cairo" (Cabo a Cairo)

LONDRES, 10 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Liquid Telecom, principal grupo de telecomunicações pan-africanas, anunciou que vai investir 8 bilhões de libras egípcias (US$ 400 milhões) no Egito, nos próximos três anos. O investimento é parte de uma grande parceria com a Telecom Egypt, que inclui infraestrutura de rede e centros de dados.

Liquid Telecom Future network overview Photo of Ahmed El Beheiry, Managing Director and Chief Executive Officer of Telecom Egypt (right), and Strive Masiyiwa - Group Executive Chairman of Liquid Telecom’s parent company Econet (left).

O anúncio do investimento foi feito durante uma cerimônia de assinatura entre as duas empresas em 8 de dezembro (sábado), no Fórum da África de 2018 (Africa 2018 Forum). O contrato histórico foi assinado pelo diretor de Administração e presidente-executivo da Telecom Egypt, Ahmed El Beheiry, e pelo presidente-executivo do conselho do Grupo da Econet, empresa controladora da Liquid Telecom, Strive Masiyiwa.

A Telecom Egypt irá usar a rede para conectar empresas egípcias ao resto da África e, ao mesmo tempo, vai utilizar a parceria com a Liquid Telecom para construir centros de dados no Egito. Após um investimento inicial de $ 50 milhões em centros de dados e serviços de nuvem, a Liquid Telecom planeja investir mais $ 350 milhões em banda larga e em iniciativas de inclusão financeira, bem como em centros de dados de maior capacidade. Eles serão similares a alguns dos melhores centros de dados na África do Sul.

O investimento de $ 400 milhões irá possibilitar à Liquid Telecom expandir significativamente sua posição como provedora de conectividade e soluções de nuvem no Norte da África, oferecendo às empresas da região serviços de rede e centros de dados de classe mundial. Através de suas ofertas de centros de dados, Africa Data Centres (ADC), a Liquid Telecom está facilitando o crescimento da Africa's Cloud, ao fornecer uma plataforma para serviços de nuvem, que será disponibilizada localmente, em muitos mercados, pela primeira vez.

De acordo com o presidente-executivo do conselho do Grupo da Econet, empresa controladora da Liquid Telecom, Strive Masiyiwa, a próxima missão é completar a conexão entre Cairo e Dacar, no Senegal, através do Sudão, Chade e Nigéria, bem como com o resto da África Ocidental. "Já cruzamos a África de Leste a Oeste, através do Sudão e do Chade. Estamos na fronteira da Nigéria e esperamos atingir Abuja até o final de janeiro, em tempo para a Cúpula da União Africana. Queremos chegar a Dacar antes que o presidente El-Sisi termine seu mandato", ele disse.

FONTE Liquid Telecom

