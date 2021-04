LiquiGlide annonce de nouveaux partenariats et un nouveau cycle de financement, alors que l'avenir sans friction devient une réalité

Inventée au MIT par les cofondateurs Dave Smith et le professeur Kripa Varanasi, la technologie brevetée de la société, la première du genre, supprime les frottements et permet aux liquides épais et lents de s'écouler facilement. La société a d'abord séduit et fait rêver le monde entier lorsqu'elle a diffusé une vidéo populaire montrant un nouveau monde de possibilités en matière d'emballage, et autres. En éliminant la friction, LiquiGlide a permis de réaliser des avancées jusqu'alors impossibles dans les domaines de l'emballage, de la fabrication et des dispositifs médicaux, grâce à des solutions sûres et durables qui répondent à des normes de sécurité et de réglementation strictes.

« Notre technologie a redéfini ce qu'il est possible de faire lorsqu'on travaille avec des liquides épais et lents », a déclaré Dave Smith, cofondateur et PDG de LiquiGlide. « Nous avons déjà pu en observer les effets avec des découvertes extraordinaires dans le domaine de l'emballage, de la fabrication et de l'industrie biomédicale. Alors que nous continuons à étendre notre présence sur le marché avec nos derniers partenariats avec Colgate et le groupe Mibelle, nous sommes fiers d'unir nos forces avec des leaders mondiaux de l'innovation et des biens de consommation. »

Heureusement, les consommateurs pourront bientôt constater la différence créée par LiquiGlide dans la façon dont ils ont recours aux produits qu'ils utilisent tous les jours. Pour les consommateurs européens, Colgate vient de lancer un emballage de dentifrice transformateur, transparent, en PET et recyclable, développé en partenariat avec LiquiGlide, qui permet de distribuer le dentifrice beaucoup plus facilement.

Dans le cadre du partenariat de LiquiGlide avec le groupe Mibelle, un important fabricant suisse de produits de consommation, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, sa technologie permet d'éliminer les déchets de fabrication. En utilisant la technologie CleanTanX™ de LiquiGlide, le groupe Mibelle a réduit jusqu'à 99 % la perte de rendement dans ses cuves de fabrication de dentifrice, et a constaté des économies importantes en eau de rinçage, en énergie et en main-d'œuvre. Aujourd'hui, le partenariat s'étend à d'autres lignes de produits.

En outre, la société a annoncé qu'elle s'associait à un célèbre designer industriel, Yves Béhar, et à son cabinet de design, fuseproject, pour créer un emballage élégant, sans déchets et durable pour une gamme de produits de santé et de beauté sous le label EveryDrop™ de LiquiGlide. Selon M. Béhar, « le design a ici l'occasion de tirer parti des nouvelles technologies qui peuvent totalement transformer notre façon d'envisager le système cyclique du « zéro déchet » - de la conception du produit à son élimination - afin de favoriser une consommation responsable.

Les avantages de LiquiGlide vont au-delà des produits de consommation. L'entreprise se concentre également sur des utilisations extrêmement importantes de sa technologie dans le domaine biomédical, notamment la prévention de caillots, la réduction des infections liées aux dispositifs, ainsi que l'amélioration de la production et de l'administration de médicaments et de produits biologiques visqueux.

Ces partenariats, ainsi que l'augmentation rapide de la demande des consommateurs pour des produits plus durables, soulignent les nombreuses opportunités qui s'offrent à LiquiGlide. L'entreprise a presque doublé son effectif en 2020, car elle se prépare à étendre sa technologie à d'autres applications. Dans le cadre de sa croissance, LiquiGlide s'est adjoint des cadres chevronnés des secteurs de l'emballage et de la biotechnologie. Damien Dossin occupera le poste de vice-président exécutif et directeur général du service des biens de consommation vendus sous emballage et Dan Rippy a rejoint le poste de vice-président exécutif et directeur général du service biomédical de LiquiGlide. La société a également nommé Tom Britanik, ancien directeur marketing de The Clorox Company comptant plusieurs dizaines d'années d'expérience dans l'industrie des biens de consommation, au poste de directeur marketing de LiquiGlide.

« Nous sommes entourés de produits liquides, qu'il s'agisse d'aliments ou de cosmétiques dans la vie de tous les jours ou de médicaments ou de produits biologiques précieux dans l'industrie. Jusqu'à présent, nous avons accepté des déchets importants, que ce soit lors de la fabrication ou de l'emballage, comme faisant partie du prix de ces produits parce qu'ils collent aux contenants ou aux appareils qu'ils touchent », a déclaré le professeur Kripa Varanasi, cofondateur et président de LiquiGlide. « En éliminant la friction, la technologie LiquiGlide supprime cette contrainte fondamentale. Désormais, nous pouvons distribuer jusqu'à la dernière goutte, minimiser les pertes de rendement dans la fabrication et réduire les occlusions et les infections dans les dispositifs médicaux. Notre équipe a pour mission de changer le paradigme dans tous les secteurs afin d'intégrer des produits et des processus durables et d'améliorer les résultats pour les patients. »

Pour plus d'informations sur LiquiGlide et l'avenir sans friction, consultez www.liquiglide.com .

À propos de LiquiGlide

LiquiGlide est l'inventeur d'une technologie révolutionnaire qui élimine la friction entre les liquides et les solides pour permettre aux liquides de s'écouler facilement. Inventée au MIT par Dave Smith et le professeur Kripa Varanasi, sa technologie élimine une contrainte de conception fondamentale et permet des avancées réelles et puissantes dans tous les secteurs, et transforme la façon dont nous fabriquons, emballons et consommons les produits visqueux. LiquiGlide améliore également la qualité de vie et les soins prodigués aux patients en permettant la fabrication de dispositifs médicaux qui ne s'obstruent pas et ne provoquent pas d'infections, ainsi que de nouveaux médicaments et produits biologiques qui étaient auparavant trop visqueux pour être fabriqués ou administrés. Pour en savoir plus sur LiquiGlide, veuillez consulter le site : https://liquiglide.com/ .

CONTACT : Kelsey Hamel, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1497335/LG_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1497336/LiquiGlide_x_Colgate.jpg

Related Links

https://liquiglide.com/



SOURCE LiquiGlide