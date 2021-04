LiquiGlide ogłasza nowe partnerstwa i najnowszą turę finansowania, a przyszłość bez tarcia staje się rzeczywistością

„Nasza technologia na nowo określiła granice tego, co jest możliwe przy pracy z gęstymi, wolno spływającymi cieczami – powiedział Dave Smith, współzałożyciel i dyrektor generalny LiquiGlide. - Już widać wpływ tego przełomowego odkrycia w branży opakowań, produkcji i przemyśle biomedycznym. W ramach dalszego zwiększania zasięgu na rynku dzięki najnowszym partnerstwom z Colgate i Mibelle Group z dumą dołączamy do globalnych liderów w dziedzinie innowacji i w branży towarów konsumpcyjnych".

Na szczęście, dzięki LiquiGlide konsumenci będą mogli wkrótce doświadczyć różnicy w korzystaniu z codziennych produktów. Z myślą o konsumentach w Europie firma Colgate właśnie wprowadziła rewolucyjne przezroczyste podlegające recyklingowi opakowanie PET na pastę do zębów opracowane w ramach partnerstwa z LiquiGlide, które ułatwia nakładanie pasty.

W ramach partnerstwa LiquiGlide z Mibelle Group, czołowym szwajcarskim producentem wyrobów konsumpcyjnych, kosmetyków i produktów farmaceutycznych, technologia spółki ma za zadanie wyeliminować odpady produkcyjne. Korzystając z technologii CleanTanX™ LiquiGlide, Mibelle Group ograniczyła straty produkcyjne w zbiornikach na pastę o nawet 99% oraz odnotowała znaczne oszczędności wody do mycia, energii i pracy. Obecnie partnerstwo rozszerzono na pozostałe linie produktów.

Ponadto spółka ogłosiła nawiązanie współpracy z czołowym projektantem przemysłowym Yvesem Béharem i jego studiem projektowym fuseproject, aby stworzyć eleganckie, niegenerujące odpadów zrównoważone opakowania linii produktów zdrowotno-kosmetycznych pod nazwą EveryDrop™ LiquiGlide. Według Béhara: „branża projektancka ma szansę wykorzystać nowe technologie, które mogą całkowicie zmienić nasze myślenie o systemie o obiegu zamkniętym bez odpadów – począwszy od projektu produktu, a skończywszy na jego utylizacji – zachęcając do odpowiedzialnej konsumpcji".

Korzyści związane z LiquiGlide wykraczają poza produkty konsumpcyjne. Spółka koncentruje się również na ważnych zastosowaniach swojej technologii w dziedzinie biomedycyny, w tym w zapobieganiu blokowaniu się, ograniczeniu infekcji związanych z urządzeniami oraz usprawnieniu produkcji i podawania leków w zawiesinach i biologicznych produktów leczniczych.

Te partnerstwa, w połączeniu z błyskawicznie rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów na towary bardziej zrównoważone, świadczą o rozległych możliwościach związanych z LiquiGlide. Liczba pracowników spółki w 2020 r. niemal się podwoiła, ponieważ firma przygotowuje się do poszerzenia zastosowań swojej technologii. W ramach rozwoju spółki do LiquiGlide dołączyli doświadczeni przedstawiciele kadry kierowniczej z sektora biotechnologicznego i opakowań. Damien Dossin będzie pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego i dyrektora działu pakowanych produktów konsumenckich, a Dan Rippy objął stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora działu biomedycznego LiquiGlide. Spółka mianowała również na dyrektora ds. marketingu LiquiGlide Toma Britanika, byłego dyrektora ds. marketingu The Clorox Company, który dysponuje wieloletnim doświadczeniem w branży pakowanych produktów konsumenckich.

„Otaczają nas produkty płynne – począwszy od żywności i kosmetyków o codziennym zastosowaniu, a skończywszy na wartościowych lekach i biologicznych produktach leczniczych w branży farmaceutycznej. Dotychczas akceptowaliśmy duże ilości odpadów powstałych przy produkcji i pakowaniu jako nieodłączny element tych produktów, ponieważ przylegają one do opakowań lub urządzeń, których dotykają – powiedział prof. Kripa Varanasi, współzałożyciel i prezes LiquiGlide. - Dzięki wyeliminowaniu tarcia technologia LiquiGlide usuwa to podstawowe ograniczenie. Teraz możemy wykorzystać produkt do ostatniej kropli, zminimalizować straty produkcyjne i ograniczyć problem niedrożności i infekcji powstałych w wyniku kontaktu z wyrobami medycznymi. Nasz zespół postawił sobie za cel zmianę paradygmatu we wszystkich sektorach, aby zapoczątkować stosowanie zrównoważonych produktów i procesów oraz poprawić skuteczność leczenia pacjentów".

LiquiGlide jest wynalazcą rewolucyjnej technologii, która eliminuje tarcie między cieczami a ciałami stałymi, aby umożliwić łatwy przepływ cieczy. Technologia wynaleziona na MIT przez Dave'a Smitha i prof. Kripę Varanasi eliminuje podstawowe ograniczenie projektowe i toruje drogę do prawdziwych, istotnych przełomów we wszystkich sektorach oraz zmienia oblicze wytwarzania, pakowania i konsumpcji produktów o zawiesistej konsystencji. LiquiGlide podnosi również jakość życia i opieki nad pacjentami, pozwalając na wytwarzanie wyrobów medycznych, które nie zatykają się ani nie wywołują infekcji, a także nowych leków i biologicznych produktów leczniczych, które wcześniej były zbyt gęste, co utrudniało ich wytwarzanie i podawanie. Więcej na temat LiquiGlide: https://liquiglide.com/.

