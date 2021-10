Lisa Shemie nommée directrice juridique et secrétaire générale chez OANDA

NEW YORK, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Leader mondial des services de négociation en ligne multi-actifs, de données et d'analyses sur les devises, OANDA a le plaisir d'annoncer la nomination de Lisa Shemie en tant que directrice juridique et secrétaire générale. Chargée de superviser la fonction juridique du cabinet dans le monde entier, Lisa Shemie fera également partie du comité exécutif depuis New York, où elle sera basée.

Forte de plus de 20 années d'expérience, Lisa Shemie est une avocate chevronnée dans le secteur des services financiers. Elle rejoint OANDA après avoir travaillé chez Cboe Global Markets, où elle occupait le poste de directrice juridique de chacune des plates-formes de négociation de change de Cboe, Cboe FX Markets et Cboe SEF. Avant cela, elle a passé 15 ans à travailler avec des puissances financières telles que JP Morgan Chase.

De plus, Lisa Shemie a fait partie du Financial Markets Lawyers Group, qui comprend les avocats chevronnés de participants au marché des changes qui se réunissent sous la direction de la Federal Reserve Bank de New York. Elle a également été coprésidente du sous-comité sur la structure du marché du Comité consultatif sur le risque de marché de la CFTC et présidente de l'Association des professionnels du marché des changes (FXPA), un groupe de l'industrie représentant les intérêts collectifs des participants professionnels au marché des changes. Lisa Shemie a également fait partie de plusieurs groupes de travail relevant du Comité mondial des changes, qui est responsable de l'élaboration continue du Code mondial en vigueur sur le marché des changes.

Gavin Bambury, PDG d'OANDA, a déclaré : « Compte tenu de sa réputation de membre respecté de plusieurs comités de l'industrie FX et de ses compétences impressionnantes dans le secteur des changes et des services financiers en général, nous sommes persuadés que Lisa Shemie sera un atout considérable pour l'entreprise. Elle apporte son expertise éprouvée en matière commerciale, de gestion, de réglementation, d'exploitation et de stratégie, qui lui permettra de contribuer à la croissance de l'entreprise tout en agissant à titre de conseillère de confiance pour l'entreprise dans les années à venir. Nous nous réjouissons de l'accueillir au sein d'OANDA. »

Lisa Shemie a ajouté : « Au fil des ans, OANDA s'est forgé une réputation d'intégrité au sein de la communauté FX, émergeant comme un leader de l'industrie, largement reconnue pour son dévouement au succès de ses clients. Je me réjouis à la perspective de travailler en partenariat avec l'entreprise pour l'aider à saisir de nouvelles occasions et à se développer. »

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement les données sur les taux de change sur Internet, en lançant une plateforme de négociation FX qui a contribué à l'essor du commerce des devises sur le Web cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le groupe fournit des services en ligne de négociation d'actifs multiples, de données et d'analyses sur les devises à des clients particuliers et à des entreprises, ce qui démontre une expertise inégalée dans le domaine des échanges. Avec des entités réglementées sur huit des marchés financiers les plus actifs au monde, OANDA reste fidèle à sa vocation de transformer le secteur des devises. Pour en savoir plus, consultez le site oanda.com ou suivez l'entreprise sur Twitter, Facebook ou YouTube.

