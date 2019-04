List Rechtsanwalts GmbH : OUI aux câbles souterrains, NON aux lignes électriques à haute tension polluantes

Les sociétés de distribution électrique devraient mettre un terme aux lignes électriques à haute tension polluantes. Pétition en ligne adressée au Parlement européen

VIENNE, le 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Pour le compte de plusieurs parties intéressées, nous avons organisé une pétition en ligne adressée au Parlement européen. Cette pétition est accessible via le lien suivant :

https://www.openpetition.de/petition/online/yes-to-underground-cables-no-to-polluting-high-voltage-powerlines

Notre but est de protéger l'Autriche et l'environnement européen contre les lignes électriques à haute tension dès maintenant et pour l'avenir.

Nous espérons que cette pétition bénéficiera du soutien de parlementaires européens avant et après les élections européennes de 2019.

L'approbation pondérée des projets de la ligne électrique à haute tension de 380 kV à Salzbourg et celle de 110 kV est une démonstration claire de l'urgence qu'il y a à traiter cette question au Parlement européen, afin que les entreprises de distribution d'électricité soient contraintes d'adopter une attitude plus responsable.

Ce que nous voulons changer

En tant que cabinet de juristes représentant une vaste palette de parties prenantes, nous attachons une attention particulière à veiller à ce que l'alimentation électrique des citoyens européens respecte les normes les plus récentes, les plus sûres et les plus saines sur le plan environnemental.

Le transport d'électricité dans l'Union européenne se fait actuellement quasi exclusivement par des lignes de transmission aériennes.

Pour les futures installations, il conviendrait d'avoir recours à des câbles terrestres.

À l'issue des élections européennes de 2019, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen devraient en priorité instaurer « la fourniture d'électricité de pointe pour les lignes aériennes et les câbles souterrains ».

Nous voulons protéger les magnifiques pays qui composent notre UE des conséquences néfastes, comme la défiguration massive causée par des milliers de kilomètres de lignes électriques aériennes, et laisser à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrières petits-enfants un environnement libre de destructions environnementales inutiles.

Nous avons besoin du soutien des groupes politiques qui sont engagés en faveur des populations et d'un environnement préservé.

Motifs

Contrairement aux lignes électriques, les câbles terrestres sont durables, fiables et visuellement discrets. Pollution électrique : pour la distance latérale, réduction très importante de l'intensité de champ ; quelques mètres suffisent. Avec des câbles souterrains, les pertes de transmission sont environ 50 % moindres ! Des diamètres plus importants sont possibles avec les câbles terrestres. Aucun risque de feux de forêts. Exemple de la Californie du Nord : à Location Paradise, 86 morts au « Camp Fire » durant l'été 2018. Pacific Gas & Electric Co, le plus gros fournisseur américain d'électricité, a été mis en faillite en janvier 2019 ! Tribunal fédéral suisse : affaire Riniken AG – Arrêté BGE 137 II 266 L'arrêté lève toutes les perceptions antérieures négatives concernant les câbles souterrains. La fiabilité des câbles souterrains est sept fois (!) meilleure que celle des lignes aériennes(les assertions antérieures affirmaient l'inverse). La pose de câbles terrestres n'est que 1,6 fois plus chère qu'une ligne aérienne (les affirmations antérieures parlaient de 11 à 40 fois) Les pertes de transport d'un câble terrestre sont trois à quatre fois inférieures à celle d'une ligne aérienne, et le restent pour une durée de 80 ans (un aspect auparavant négligé). Le réchauffement des sols n'est que d'un degré Celsius au maximum (les affirmations antérieures parlaient de 4 à 8 °C)

Pour toute autre demande :

List Rechtsanwalts GmbH

Weimarerstraße 55/1, 1180 Vienne

E-mail : office@ralist.at

Téléphone : +43-1-908189811 ou +43-6607666086

