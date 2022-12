Lista de Accor de las principales aperturas de hoteles en 2023

UNA INSTANTÁNEA DE LAS PROPIEDADES "PRÓXIMAMENTE DISPONIBLES" DE LA CARTERA DE MARCAS HOTELERAS MÁS DIVERSA DEL MUNDO

PARÍS, 21 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- A medida que aumenta la expectación en torno a la planificación de viajes para 2023, Accor se complace en revelar una breve lista de los establecimientos más esperados que abrirán sus puertas el próximo año. Desde escapadas a la ciudad a escapadas a la playa, desde hoteles ecológicos o respetuosos con el presupuesto a refugios de ultra lujo, estos son los nuevos destinos magníficos y aventureros que los huéspedes y los viajeros del mundo estarán ansiosos por ver... y ser vistos entre ellos. Sin necesidad de TikTok ni filtros de Instagram.

HOTELES & RESORTS DE LUJO

Accor es líder mundial en lujo y ha creado una de las carteras de productos de lujo más extraordinarias del mundo. Las marcas de lujo de Accor son conocidas no solo por su hospitalidad amable, atenta y personalizada, sino también por sus restaurantes y bares galardonados, sus programas de bienestar transformadores y sus experiencias personalizadas que abren mentes, amplían conocimientos y cambian perspectivas.

Sofitel Legend Casco Viejo Panamá (principios de 2023)

El primer y único hotel de lujo en Panamá con una auténtica identidad francesa, llevando su quintaesencia del Art de vivre a la histórica ciudad de Casco Viejo, Panamá, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sofitel Legend Casco Viejo Panamá será el sexto hotel legendario de la prestigiosa marca Sofitel Legend. Construido directamente sobre el agua, con vistas impresionantes y sin obstáculos del Océano Pacífico y del horizonte de la ciudad de Panamá, el hotel contará con una combinación superior de instalaciones y servicios, incluyendo 159 habitaciones y suites bellamente decoradas, la gran mayoría con envidiables vistas al mar; cinco espectaculares locales de comida y bebida, incluyendo un bar y salón en la azotea; una piscina frente al mar; y aproximadamente 9.880 pies cuadrados de espacio flexible para eventos interiores y exteriores.

Fairmont Ramla Serviced Residences, Riyadh (principios de 2023)

Fairmont Ramla Serviced Residences es un destino de lujo ecológico verdaderamente único que pronto se convertirá en la dirección residencial más codiciada de la capital. Treinta y cinco plantas albergan 249 espaciosas y lujosas unidades residenciales, todas ellas con terrazas privadas que ofrecen espectaculares vistas de la ciudad de Riad. El hotel está en el centro de la acción, cerca del distrito financiero Rey Abdullah y del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Riad, con fácil acceso al aeropuerto internacional Rey Jalid.

Raffles London at The OWO (mediados de 2023)

Esta obra maestra de la arquitectura, situada en el histórico Old War Office de Whitehall, Londres, ha visto pasar a los estadistas y espías más famosos de Gran Bretaña, desde Winston Churchill a Ian Fleming. El emblemático edificio ha sufrido una transformación monumental y ahora cuenta con 120 lujosas habitaciones y suites, 85 espectaculares residencias privadas y 11 restaurantes y bares ultra elegantes. Un exclusivo spa y centro de bienestar Guerlain de PILLAR ofrecerá membresías privadas para los lugareños conocedores.

Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences (mediados de 2023)

El primer hotel Raffles de Norteamérica abrirá sus puertas este año, aportando un nuevo nivel de elegancia, glamour y aventura a la histórica ciudad de Boston. Situado en el prestigioso barrio de Back Bay, el lujoso hotel cuenta con un impresionante vestíbulo de tres plantas que es el primero de su clase en la ciudad. El distintivo edificio de 35 plantas ofrece una colección única de 147 habitaciones y 146 residencias, con suites pied-a-terre, viviendas de uno a tres dormitorios y magníficos áticos.

Raffles at Galaxy Macau (mediados de 2023)

Raffles at Galaxy Macau, una impresionante incorporación al Galaxy Macau™, un complejo integrado de lujo de categoría mundial, introducirá un nuevo nivel de sofisticación y refinamiento en Macao. Cada una de las 450 suites está diseñada como un lujoso palazzo moderno, con Samsung The Frame Hospitality en cada habitación y los famosos Raffles Butlers de la marca, que ofrecen un discreto servicio a medida.

Domaine De La Reine Margot - MGallery (mediados de 2023)

Los huéspedes encontrarán una acogedora sensación de refinamiento aquí, en el corazón del Jardin des Quiétudes, a las puertas de París. Este monumento histórico del siglo XVII fue originalmente la residencia de la reina Margarita de Valois. Revitalizado por el prestigioso diseñador Jean-Michel Wilmotte, el nuevo Domaine De La Reine Margot - MGallery combina el esplendor del viejo mundo con la elegancia contemporánea. Un suntuoso spa permite a los huéspedes disfrutar de momentos de cuidado personal, mientras que un huerto y un jardín proporcionan abundante belleza al aire libre.

Sofitel Shanghai North Bund (finales de 2023)

El art de vivre francés brillará con luz propia en este impresionante hotel emblemático de 25 plantas, que cuenta con 300 opulentas habitaciones y suites con vistas excepcionales al famoso horizonte de Shanghái. Los huéspedes adorarán el bar de la azotea, que sin duda se convertirá en uno de los lugares de moda de Bund, con sus amplias vistas al río. El moderno estilo francés impregna la experiencia hotelera, con el Club Millésime, un lujoso Sofitel Spa y un ultramoderno gimnasio Sofitel Fitness.

MontAzure Lakeside Phuket – MGallery (finales de 2023)

Las primeras MGallery Residences de Tailandia se asomarán a las aguas turquesas y la exuberante vegetación de la playa de Kamala, en Phuket. El exquisito complejo de estilo boutique invita a los residentes a una comunidad privada de 236 espaciosos estudios y residencias de un dormitorio rodeados de jardines, lagos y fuentes en cascada. El sentido del bienestar y el autocuidado diario característico de MGallery forma parte de la experiencia, con un pabellón de relajación, pista de footing, plataforma de yoga, gimnasio, casa club, sendero natural, zona de piscina para familias, así como un elegante restaurante y un encantador bar en la piscina.

HOTELES CON ESTILO DE VIDA (ENNISMORE)

Ennismore es una empresa de hostelería creativa con un colectivo global de marcas creadas por emprendedores y fundadores con un propósito en su corazón. Gestiona propiedades y experiencias únicas en algunos de los destinos más interesantes del mundo. Accor y Ennismore formaron una empresa conjunta en 2021 para crear la compañía hotelera de estilo de vida de más rápido crecimiento del mundo. El próximo año, Ennismore tiene previsto abrir más de 30 hoteles y residencias de marca, continuando con la tendencia de este año de abrir un nuevo hotel cada dos semanas de media.

Maison Delano Paris (principios de 2023)

Situado en el corazón del ultra-chic 8º Arrondissement, Maison Delano Paris es un oasis dentro de la bulliciosa ciudad. Ocupando un edificio con patio del siglo XVIII en el número 4 de la Rue d'Anjou, es un lugar para experimentar conceptos culinarios excepcionales y exclusivos a cargo del chef Dani García, tres estrellas Michelin, una nueva perspectiva del bienestar y momentos exclusivos.

Mama Shelter Rennes (principios de 2023)

Situado en el centro de la ciudad, a pocos pasos de la Place des Lices y de la famosa rue de la Soif, Mama Shelter Rennes albergará el primer Mama Skin Spa. El hotel, que revolucionará la hostelería de Rennes con una oferta totalmente nueva, dispondrá de 119 habitaciones, cinco talleres, un restaurante, una piscina, varias salas de karaoke y el primer bar en la azotea de la ciudad con vistas panorámicas a las torres medievales.

SO/ Uptown Dubai (principios de 2023)

SO/, el primero de su clase en Oriente Medio, ofrece un mundo de moda y estilo vanguardistas. Situado en la emblemática Uptown Tower, una maravilla arquitectónica inspirada en la forma y los reflejos de la luz de un diamante, SO/ Uptown Dubai albergará restaurantes y bares, un spa y una piscina sublimes y un salón de baile excepcional, además de 188 elegantes habitaciones. También se ofrecerá una exclusiva colección de 229 residencias privadas, que incluirá apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, así como dúplex de cuatro dormitorios, todos ellos con vistas ininterrumpidas al espectacular horizonte de la ciudad.

21c Museum Hotel St. Louis (principios de 2023)

El histórico edificio renacentista de 10 plantas de St. Louis entra en una nueva era. 21c da nueva vida a este edificio centenario con espacios llenos de arte contemporáneo, programación cultural centrada en la comunidad, comida y bebida de origen local y, por supuesto, una hospitalidad de primer orden. Haciendo honor a las raíces del edificio como antigua sede de la YMCA, 21c St. Louis también contará con un club deportivo y de natación con todos los servicios.

TRIBE Bangkok Sukhumvit 39 (principios de 2023)

El Social Hub se encuentra en el corazón de TRIBE Bangkok Sukhumvit 39. Cómoda y funcional por su diseño, también alberga una cafetería con aperitivos para llevar, cafés de barista durante el día y cócteles de autor por la noche. Cada detalle se ha tenido en cuenta para crear un hogar elegante e inteligente lejos de casa. Tanto para mantenerse en forma como para relajarse, los huéspedes de TRIBE pueden disfrutar del gimnasio, la piscina y el spa Onsen.

Mondrian Singapore (principios de 2023)

Situado en el prometedor barrio de Duxton Hill, a tiro de piedra del distrito central de negocios de la ciudad, el Mondrian Singapore está enclavado entre los cafés más de moda, restaurantes y bares de categoría mundial, galerías de arte y boutiques independientes. Elevándose por encima de las históricas y coloridas tiendas de Chinatown, el hotel ofrece algunas de las mejores vistas del reluciente horizonte de la ciudad.

Rixos Qetaifan Island, Doha (mediados de 2023)

Con vistas al Golfo Arábigo, el nuevo complejo Rixos Qetaifan Island ofrece diversión sin fin para todas las edades. El Rixy Kids Club del hotel será un lugar feliz donde los niños podrán hacer manualidades, hacer amigos y divertirse. Los adultos disfrutarán de unas vacaciones relajantes con el hammam turco tradicional y las lujosas salas de tratamiento del spa, el Club Deportivo Exclusivo y el entretenimiento nocturno con actuaciones en directo de talla mundial.

The Hoxton, Charlottenburg (mediados de 2023)

The Hoxton estará situado en Charlottenburg, al oeste de Berlín, una zona muy apreciada por su ecléctica escena gastronómica y sus tiendas de antigüedades, y a pocos minutos de la popular zona comercial de Kurfürstendamm. Instalado en un antiguo hotel, el primer establecimiento alemán de la marca se ha transformado con la ayuda de AIME Studios, el estudio de diseño interno de Ennismore. Inspirándose en el barrio -que fue el corazón del renacimiento creativo de la ciudad durante los dorados años veinte berlineses-, las 234 habitaciones del hotel se decorarán con formas inspiradas en el Art Nouveau, detalles de diseño expresivos y tonos suaves y apagados.

Mondrian y Hyde Ibiza (mediados de 2023)

Dos de las marcas de Ennismore, Mondrian y Hyde, llegarán por primera vez a la hermosa isla de Ibiza en el verano de 2023. Ambos hoteles estarán situados en el sureste de la isla, en la pintoresca bahía de Cala Llonga, con amplias playas de arena y colinas cubiertas de pinos a ambos lados. El Mondrian Ibiza contará con 154 habitaciones, mientras que el Hyde Ibiza tendrá 409. Los dos establecimientos contarán con nueve restaurantes y bares, incluido un club de playa, todos comisariados por el estudio de conceptos F&B de Ennismore, Carte Blanched.

MÁS MARCAS, MÁS HOTELES, MÁS MERCADOS

Los hoteles más esperados que acabamos de mencionar son una muestra de los planes de Accor para 2023 en las categorías de lujo y estilo de vida. En total, la empresa abrirá cientos de nuevos hoteles y complejos turísticos en todo el mundo, a través de su creciente cartera de más de 40 marcas. He aquí algunas muestras más para abrir el apetito viajero.

EUROPA

greet hotel Paris Hippodrome De Vincennes (principios de 2023)

greet hotels son partidarios de la mentalidad "haz el bien, siéntete bien", en la que las buenas acciones alimentan los buenos sentimientos. En el Greet Hotel Paris Hippodrome De Vincennes, los huéspedes vivirán una experiencia única de hospitalidad y diseño ecológico, que comienza con una encantadora bebida de bienvenida y dulces recién horneados de los comerciantes locales. En las cómodas zonas sociales, los huéspedes se reúnen, juegan a juegos de mesa y pasan el rato en medio del buen ambiente y el alegre mobiliario reciclado.

ibis Styles Copenhagen Ørestad, Dinamarca (principios de 2023)

ibis Styles se estrena en Dinamarca este invierno. El nuevo hotel ha sido diseñado para combinar la vida urbana con la serenidad de la naturaleza; dos temas que cobran vida en el diseño del hotel en un marcado y brillante contraste. Este elegante hotel de diseño goza de una ubicación ideal en el vibrante barrio isleño de Amager, cerca del centro de Copenhague. Situado dentro del popular proyecto Nest45, el hotel está enclavado en un llamativo centro de oficinas y pequeñas empresas.

Swissôtel Tbilisi, Georgia (mediados de 2023)

El primer Swissôtel de Georgia estará situado en el corazón del casco antiguo de Tiflis. Los huéspedes se beneficiarán de su ubicación privilegiada en el centro de Tiflis, cerca de la Galería Nacional y la Casa del Parlamento, muy cerca de tres parques de la ciudad y de lugares de interés clave. El diseño interior, obra de las hermanas Sundukovy, se distingue por sus motivos florales y elementos decorativos, que crean un oasis de calma y naturaleza. El opulento restaurante y bar de la azotea, en la 7ª planta, ofrece unas vistas fascinantes de la ciudad.

Pullman Okol Resort Golf & Spa, Bulgaria (mediados de 2023)

Pullman debutará en Bulgaria en 2023. El hotel de 140 habitaciones y 40 residencias de marca está situado a sólo 30 km al sureste de la ciudad de Sofía y a sólo 20 minutos de una de las mayores estaciones de esquí de Bulgaria: Borovets. Rodeado de hermosas zonas verdes, el Pullman Okol Golf Resort & Spa forma parte del proyecto OKOL Lake Park, a orillas del lago Iskar, al sureste de Sofía. El diseño del hotel se inspira en la naturaleza que lo rodea y en el patrimonio cultural búlgaro.

Adagio London Whitechapel (finales de 2023)

Para los huéspedes que deseen los útiles servicios de un hotel y la libertad de vivir como un lugareño en un apartamento de barrio, Adagio ofrece un fácil equilibrio de ambos. Diseñados para estancias más largas, los 147 apartamentos con servicios de Whitechapel Road, en el este de Londres, ofrecerán apartamentos de uno o dos dormitorios, con cocina. Las animadas zonas comunes crean un ambiente acogedor y cordial que fomenta nuevas conexiones.

Swissôtel Resort Kolasin, Montenegro (finales de 2023)

El primer establecimiento Accor en Montenegro estará situado a 1.600 metros sobre el nivel del mar, en medio de pintorescas pistas de esquí. El diseño del hotel de 116 habitaciones se integra en el entorno natural, preservando la ubicación y captando la esencia de la vitalidad natural de Swissôtel. El nuevo establecimiento, ideal para los aficionados a los deportes de invierno, está situado en la estación K16 de Kolasin, junto a la magnífica cordillera de Bjelasica, un destino perfecto para los que quieran lanzarse a las pistas.

AMÉRICA

Novotel Mexico City Centro Historico (finales de 2023)

Novotel, una de las marcas de hoteles de gama media más conocidas y fiables del mundo, refuerza su presencia en Ciudad de México con un cuarto establecimiento en el centro histórico de la ciudad. En Novotel Mexico City Centro Historico, los viajeros de negocios podrán desconectar y descansar, mientras las familias disfrutan de un tiempo de calidad juntos. Desde el acogedor y relajado centro social multifuncional hasta el bar informal y las amplias habitaciones, todos los aspectos del hotel se basan en un diseño elegante y moderno para crear un ambiente cálido y acogedor.

CHINA

Mövenpick by Accor, Qingdao (finales de 2023)

Este nuevo giro de una marca clásica es único en China y abrirá su primer hotel en la bella ciudad costera de Qingdao, en la provincia oriental de Shandong, coincidiendo con el 75 aniversario de la marca Mövenpick. Basándose en las conocidas y queridas características de la marca Mövenpick y en la herencia suiza, Mövenpick by Accor ofrecerá una adaptación de la marca específica para China, adaptada a los intereses, gustos, cultura y preferencias de los viajeros chinos.

Grand Mercure Living Chengdu & Grand Mercure Chengdu (finales de 2023)

El nuevo hotel Grand Mercure de Chengdu y las primeras residencias Grand Mercure Living de China ofrecen una experiencia encantadora y acogedora. Tanto los viajeros como los propietarios se deleitarán con las tradiciones culturales, la cocina de influencia local y la inspirada expresión artística del Grand Mercure. Situado en el Centro de Innovación Financiera Occidental, los huéspedes del hotel y los propietarios de residencias disfrutarán de la comodidad de estar en el centro de la acción del distrito de negocios de la zona, con la comodidad de volver al cálido estilo de hospitalidad de Grand Mercure.

INDIA, ORIENTE MEDIO, ASIA, & ÁFRICA

Mercure Hotel Cairns (principios de 2023)

Mercure llegará al centro turístico costero de Cairns, en el norte tropical de Queensland, con la apertura del Mercure Hotel Cairns. El nuevo hotel surge tras una reforma multimillonaria y un cambio de marca. Rodeado e inspirado por la naturaleza, el Mercure Hotel Cairns cuenta con 75 espaciosas habitaciones y un nuevo y moderno restaurante australiano que sirve los mejores productos locales.

Pullman Singapore Hill Street (mediados de 2023)

Este hotel de 342 habitaciones será el primer Pullman de Singapur y gozará de una ubicación privilegiada en Hill Street, en el corazón cívico y cultural de la ciudad. El bar de la azotea y el salón ejecutivo del hotel, que atraen a pensadores progresistas y viajeros de todo el mundo, ofrecen unas vistas inspiradoras de Fort Canning, el río Singapur y la catedral de San Andrés. El vibrante vestíbulo es un espacio fluido para trabajar, jugar y conectar con los demás, mientras que el amplio gimnasio y la piscina ofrecen experiencias innovadoras para el bienestar.

ibis Styles Bangkok Twin Towers (mediados de 2023)

El mayor hotel ibis Styles del mundo llevará su energía creativa y lúdica al centro de Bangkok, a pocos pasos del distrito de negocios, tiendas y lugares turísticos favoritos como MBK, Siam Paragon y Siam Discovery. Con más de 600 habitaciones de diseño exclusivo, este hotel moderno y económico ofrecerá tres restaurantes, salas de reuniones, una piscina al aire libre, un gimnasio y un spa, además de pequeños y alegres extras para que cada estancia sea personal y especial.

Novotel New Delhi City Centre (mediados de 2023)

Para los viajeros que buscan relajarse y desconectar, Novotel New Delhi City Centre ofrece un lugar tranquilo para disfrutar de un poco de tiempo de inactividad en medio de la ajetreada ciudad. Los huéspedes pueden disfrutar de una taza de té de autor mientras se toman un momento para sí mismos o para pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Desde las modernas habitaciones hasta el animado centro social y la zona familiar para niños, Novotel ofrece espacios contemporáneos, cómodos e intuitivos que permiten a los viajeros dedicar tiempo a lo que más importa.

Mercure Tokyo Haneda (finales de 2023)

El nuevo Mercure Tokyo Haneda será un hotel hermano del Mercure Tokyo Ginza, ofreciendo una experiencia encantadora, dinámica y localmente auténtica de Tokio. Los centros sociales Mercure ofrecen una dinámica durante todo el día con lugares flexibles para comer, beber, socializar o trabajar, mientras que las zonas comunes y las habitaciones del hotel se inspiran en la cultura local japonesa y la estética del diseño.

Pullman Nairobi Upper Hill (mediados de 2023)

Pullman, una marca pionera con un legado de innovación hostelera, se complace en ofrecer un nuevo destino entre el bullicioso ambiente de Upper Hill, en Nairobi. El nuevo hotel Pullman ofrecerá inspiradoras vistas del horizonte de la ciudad, con una conveniente proximidad al distrito financiero de la ciudad, oficinas corporativas y embajadas internacionales. Los huéspedes podrán disfrutar de una copa al atardecer contemplando el famoso horizonte africano o salir temprano para descubrir las maravillas de un safari keniata en el cercano Parque Nacional de Nairobi.

