Lista Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro será revelada enquanto as estrelas gastronômicas da região estão com os olhos voltados para o futuro

O ranking retrospectivo conta com restaurantes de 12 países, incluindo 21 novas nomeações, ampliando o foco sobre o setor. O restaurante Central dos chefs Virgilio Martínez e Pía León em Lima ocupa o primeiro lugar como The Greatest Restaurant da América Latina 2013-2021. Juntam-se ao Central, entre os três primeiros colocados, o Maido, em Lima, e o D.O.M, em São Paulo.

A lista é acompanhada por uma série de prêmios especiais, que destacam indivíduos e restaurantes que criam mudanças positivas:

O Anafe em Buenos Aires ganha o prêmio American Express One To Watch Award

em ganha o prêmio American Express One To Watch Award O Celele em Cartagena leva para casa o prêmio Gin Mare Art of Hospitality

em Cartagena leva para casa o prêmio Gin Mare Art of Hospitality Eduardo García do Máximo Bistrot, na Cidade do México, é eleito por seus colegas como vencedor do Estrella Damm Chefs' Choice Award – Best Reinvention

do Máximo Bistrot, na Cidade do México, é eleito por seus colegas como vencedor do Estrella Damm Chefs' Choice Award – Best Reinvention O Corrutela em São Paulo recebe o prêmio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

Outros vencedores pré-anunciados para diversos prêmios incluem Marsia Taha do Gustu, em La Paz, homenageada com o Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro, e os brasileiros Rodrigo Oliveira e Adriana Salay do Mocotó, em São Paulo, que receberam o The Macallan Icon Award.

William Drew, Diretor de Conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants, disse: "É uma honra apresentar esta edição especial do Latin America's 50 Best Restaurants. Depois de muitos meses em que estivemos separados, temos o prazer de mais uma vez reunir as comunidades gastronômicas em suas respectivas cidades para comemorar presencialmente esta ocasião especial."

Como a lista Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro é compilada

A lista dos 100 maiores restaurantes é criada a partir da combinação dos dados completos das votações em mais de oito edições incluindo a de 2013-2020. Todos os restaurantes incluídos estarão abertos, ou pretendem reabrir, em 22 de novembro de 2021. Os restaurantes fechados permanentemente são reconhecidos como parte do programa, mas não fazem parte da classificação. A lista 50 Best espera retomar a publicação do ranking regular em 2022.

