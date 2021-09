Listagem de DBX começa em 1º de setembro em sete grandes exchanges de criptomoedas

Você pode ver a lista completa de exchanges de criptomoedas e datas de início de listagem abaixo:

Portanto, o token DBX será listado nas exchanges de 1º a 5 de setembro de 2021. O serviço on-line para a primeira colocação de moedas será a Bitforex, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do mundo.

Mais tarde, o DBX estará disponível nas seguintes exchanges:

BitMart (a partir de 10 de setembro de 2021) – que está entre as 20 maiores exchanges;

Lbank (a partir de 15 de setembro de 2021) – uma exchange chinesa de classe mundial;

WhiteBit (a partir de 20 de setembro de 2021) – uma exchange licenciada de classe mundial, registrada na Estônia;

Latoken (a partir de 25 de setembro de 2021) – plataforma avançada, que está entre as 20 primeiras em termos de faturamento desde 2019;

Probit (a partir de 30 de setembro de 2021) – a exchange que está entre as 20 melhores criptomoedas;

Coinsbit (a partir de 5 de outubro de 2021) – exchange licenciada.

O que é o DBX?

O DBX é um ecossistema digital completamente novo em uma rede financeira descentralizada ponto-a-ponto. A criptomoeda de transação instantânea anônima não tem autoridade central ou servidor para agir como um intermediário. O ativo é mantido pelos próprios usuários.

Benefícios do DBX

A confiança do usuário no DBX se baseia em um sistema totalmente descentralizado com base nos princípios de manter registros em um ledger (livro caixa) de blockchain distribuído, que evita a falsificação de moedas DBX ou transações de gastos em duplicidade. O DBX também oferece transações completamente anônimas a pedido do usuário, é fungível e valioso.

O ecossistema digital do DBX envolve os usuários com seus benefícios:

Retorno do investimento. As economias mensais no Masternode têm a garantia de aumentar o portfólio do investidor desde o primeiro dia. São aplicados pagamentos fixos sobre ativos de investimento aos detentores. Desenvolvimento do projeto. O ecossistema está em constante expansão. O aumento no número de projetos cria um colchão de segurança de investimento. Perspectivas de crescimento de ativos. O ecossistema digital é uma ferramenta para o rápido crescimento dos ativos de investimento. Diversificação de riscos. A criptomoeda do DBX é um diversificador de riscos para investidores em locais legalizados em todo o mundo. Um investidor pode facilmente sair de um DBX sem tocar em moedas fiduciárias com instrumentos como imóveis, commodities, commodities e mercados de ações. Gestão conveniente. Gestão de tokens por meio de uma carteira eletrônica.

Não perca o lançamento dos tokens DBX nas exchanges de 1º de setembro a 5 de outubro. A Bitforex atuará como um serviço on-line para a IEO. https://www.dbx.so

