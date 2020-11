Liste der 50 besten Bars der Welt 2020 veröffentlicht: Connaught Bar In London von Perrier zur besten Bar der Welt gekürt

LONDON, 5. November 2020 /PRNewswire/ --

Die Connaught Bar in London steht an der Spitze der 50 besten Bars der Welt 2020 und wird von Perrier zur besten Bar in Europa gekürt

Auf der Liste 2020 stehen Bars aus 23 Ländern mit 11 Neuzugängen in Australien, Kolumbien, Großchina, Italien, Japan , Malaysia , Südkorea, Spanien, Thailand und dem Vereinigten Königreich

Der Aktivist und Berater des Getränkesektors, Ashtin Berry , wird zur Ikone der Roku-Industrie ernannt

Das Alquímico in Cartagena wird mit dem Ketel One Sustainable Bar Award ausgezeichnet

Das Tayēr + Elementary in London erhält den Disaronno Highest New Entry Award

Das Coa in Hong Kong gewinnt den Nikka Highest Climber Award

Das High Five in Tokio wird zum Heering Legend of The List ernannt

Das Kwānt in London gewinnt den London Essence Best New Opening Award

Das Dante in New York wird zur besten Bar Nordamerikas ernannt und von Asahi Super Dry gesponsert

Das Atlas in Singapur ist die beste Bar Asiens und wird von Rémy Martin gesponsert

Das Maybe Sammy in Sydney wird von Torres Brandy gesponsert und wurde zur besten Bar in Australasien gekürt

Das Zuma in Dubai gewinnt den Titel als beste Bar im Nahen Osten und in Afrika und ist von Matusalem gesponsert

Das Florería Atlántico in Buenos Aires wird zur besten Bar in Südamerika gekürt und ist von iichiko Saiten gesponsert

Die von Perrier gesponserte Liste der 50 besten Bars der Welt 2020 wurde im Rahmen einer Online-Preisverleihung am 5. November um 15 Uhr britischer Zeit bekannt gegeben. Im Rahmen der umfangreichen Beratungen auf der Grundlage von Branchenangaben erhielt die „50 Best"-Organisation breite Unterstützung für die Veröffentlichung eines Rankings, das darauf abzielt, das Miteinander in der Community zu stärken und für positive Nachrichten zu sorgen, während die Bars langsam versuchen, sich von Krise zu erholen.

Die Connaught Bar in London steht an der Spitze der Rangliste und wurde von Perrier sowohl zur besten Bar der Welt als auch zur besten Bar in Europa gewählt. Auf Platz 2 steht das Dante in New York als beste Bar in Nordamerika, gesponsert von Asahi Super Dry. Auf Platz 3 steht The Clumsies in Athen, das Atlas in Singapur landet auf Platz 4 und gewinnt den Titel der besten Bar in Asien, gesponsert von Rémy Martin.

Zu den weiteren Gewinnern, die im Vorfeld der Veranstaltung am 5. November bekannt wurden, gehören das Maybe Sammy in Sydney als Gewinner des Michter's Art of Hospitality Award; die Galaxy Bar in Dubai als Gewinner des Campari One To Watch Award; das Renato ‚Tato' Giovannoni der Florería Atlántico in Buenos Aires, Gewinner des Altos Bartenders' Bartender Award und die 51-100-Liste 2020, die in Zusammenarbeit mit Mancino Vermouth präsentiert wird.

Die vollständige Gewinnerliste finden Sie hier: www.worlds50bestbars.com/list/1-50

Pressematerial: www.worlds50bestbars.com/media-centre-registration.html

