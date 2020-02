LITE-ON quer levar clientes da América Central e do Sul a adotarem a fabricação inteligente na EXPO Manufactura 2020

O gerente geral da LITE-ON Industrial Automation, Ken Cheng, afirma que "com base no compromisso com nossos clientes globais, a LITE-ON Industrial Automation continuou a expandir sua rede de distribuição este ano. Após a entrada bem-sucedida no mercado de automação industrial dos EUA em 2019, fez implementações sucessivamente na Índia, Turquia, Argentina e Brasil. Esperamos aprofundar o desenvolvimento na América Central e do Sul e construir um território global abrangente de serviços pré-vendas e pós-venda. No futuro, também esperamos que os clientes norte-americanos usem o serviço LITE-ON México como uma conexão com a América do Norte. Ao entregar produtos diretamente do México, aceleraremos o tempo de entrega do produto e responderemos com flexibilidade às necessidades do cliente."