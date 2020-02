Lithosphere de GeoScienceWorld va fonctionner sur Phenom, un système ouvert construit par Hindawi

- Lithosphere va passer sur Phenom pour soutenir la campagne en faveur de l'accès libre et de la science ouverte dans cette communauté de recherche.

LONDRES, 10 février 2020 /PRNewswire/ -- Phenom, la plate-forme d'infrastructure académique de Hindawi va désormais alimenter la nouvelle version de Lithosphere, la revue communautaire en libre accès gérée par la société, destinée aux géosciences. Le contrat entre GeoScienceWorld (GSW) et Hindawi a été signé fin 2019, et Lithosphere a été ouverte aux soumissions le 13 janvier 2020.

GSW a racheté Lithosphere à The Geological Society of America en septembre 2019 et va passer sur Phenom pour soutenir les efforts que déploie cette communauté de recherche en faveur du libre accès et de la science ouverte. À titre d'alliance entre GSW et les principales sociétés à but non lucratif – dont l'American Association of Petroleum Geologists (Association américaine des géologues pétroliers), la Société américaine de géologie, la Société géologique de Londres, la Société minéralogique d'Amérique, la Société SEMP pour la géologie sédimentaire, la Société des géophysiciens d'exploration et la Société des géologues économiques, la revue deviendra une option de publication unique pour les auteurs de la communauté des géosciences.

Phenom allie le nouveau système de publication modulaire d'Hindawi, développé à l'aide du cadre en open source PubSweet de Coko, s'accompagnant de services qui s'appuient sur l'expérience d'Hindawi en matière de publication en libre accès pour apporter un soutien aux partenaires, aux auteurs, aux rédacteurs en chef et aux lecteurs. De la soumission du manuscrit à la publication, Phenom est actuellement à l'origine de cinq des revues de Hindawi, le reste de son portefeuille de revues devant migrer au début du mois de février 2020. Les revues de Wiley et de l'AAAS (Association américaine pour l'avancement des sciences) se joindront également à Lithosphere pour fonctionner sur Phenom en 2020.

Les services Phenom sont assurés par l'équipe chevronnée et érudite de Hindawi qui va superviser les politiques de sélection et de publication - aux côtés de Ruth King, directrice de la rédaction, et de l'équipe de rédaction universitaire externe - et par le personnel de production qui verra les articles acceptés dans le cadre du flux de travail et les préparera à la publication.

Richard Bennett, directeur commercial de Hindawi, déclare : « Nous nous sommes engagés à mettre en place une infrastructure de publication ouverte et nous sommes heureux de voir le chemin parcouru par Phenom en un laps de temps si court. Intégrer une revue externe dans le système quelques mois seulement après avoir démontré qu'elle pouvait soutenir notre propre publication est une très grande réussite. Travailler avec GeoScienceWorld et ses sociétés partenaires est véritablement passionnant et nous avons hâte de soutenir cette communauté et sa mission de science ouverte ».

Ruth King, directrice de la rédaction de Lithosphere, ajoute : « Le partenariat avec Hindawi et le système Phenom correspondent parfaitement à Lithosphere. Un système novateur et intuitif faisant appel aux dernières technologies pour réduire les exigences imposées aux chercheurs, conçu pour la science ouverte, avec un processus éditorial de grande qualité va aider Lithosphere à satisfaire les besoins de publication de la communauté ».

À propos de Hindawi

Hindawi Limited est l'un des plus grands éditeurs en libre accès au monde, qui offre un portefeuille étendu de revues de recherche universitaire dans tous les domaines de la science et de la médecine. Chaque revue évaluée par des pairs a été développée en partenariat avec des chercheurs universitaires, qui jouent le rôle de rédacteurs en chef, pour s'adapter aux communautés ciblées auxquels ils apportent leurs prestations.

Animés par la mission de faire progresser l'ouverture dans la recherche et de placer les chercheurs au cœur de tout ce que nous faisons, nous travaillons avec les éditeurs, les institutions et les organisations pour évoluer vers un écosystème académique plus ouvert en investissant dans le développement d'une infrastructure de publication en open source.

Pour en savoir plus sur Hindawi Limited, veuillez consulter hindawi.com . Pour vous maintenir informés de nos projets, veuillez consulter Twitter .

À propos de GeoScienceWorld

GeoScienceWorld (GSW) est une ressource collaborative et complète à but non lucratif, destinée à la recherche et aux communications dans le domaine des sciences de la terre. GSW travaille avec des sociétés, des institutions et des chercheurs du monde entier et apporte une seule et même source d'accès à 46 revues académiques de prestige, à plus de 2 120 livres électroniques et à plus de 4 millions de documents de la base de données bibliographiques GeoRef, qui se distinguent par des capacités de recherche spécialisées et cartographiques et par des liens vers des recherches en sciences de la terre personnalisés sur le Web. Grâce à son programme de services à la société, GSW sert également de plate-forme d'hébergement à faible coût pour les sites de sociétés indépendantes. Cela permet aux sociétés, aux auteurs et aux membres d'avoir une présence mondiale évolutive et efficace. Depuis 2005, GSW a reversé plus de 38 millions de dollars aux sociétés membres pour leur permettre de remplir leurs missions scientifiques.

Pour en savoir plus sur GeoScienceWorld, veuillez visiter https://pubs.geoscienceworld.org/.

