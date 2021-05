Little Free Library ofrece libros con temáticas de diversidad en Tulsa y sus alrededores para promover la equidad y la inclusión

HUDSON, Wisconsin, 27 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- The Little Free Library® (LFL), organización sin fines de lucro, lanzó Read in Color™ (Leer en Color) hoy en Tulsa, Oklahoma. Esto marca el despliegue nacional de la oportuna iniciativa que lleva libros con temas de diversidad a las cajas de libros compartidos de LFL, a fin de difundir la comprensión, la equidad y la inclusión.

En diferentes escuelas de Tulsa se establecerán 26 Little Free Libraries nuevas, la primera de ellas en Eugene Field Elementary la mañana de hoy. Las librerías están llenas de libros que ofrecen perspectivas sobre el racismo y la justicia social, y amplifican las voces diversas BIPOC, LGBTQ y otras.

LFL y HarperCollins Publishers se asociaron para llevar Read in Color a Tulsa, y lanzarán la iniciativa en otras cuatro ciudades este año: Washington, D.C., Detroit, Atlanta y Phoenix. Otras ciudades donde se lanzará Read in Color durante 2021 son Nueva York, Boston, Kalamazoo, Míchigan y Ferguson, Misuri. Scholastic también está participando con un aporte generoso para la iniciativa Read in Color durante 2021.

"Little Free Library está convencida que al compartir las perspectivas diversas de autores de diferentes comunidades de nuestra nación fortalece la empatía y la concientización", comentó Greig Metzger, director ejecutivo de LFL. "Esta es una tarea de gran envergadura, pero cuando los activistas unen fuerzas, se pueden alcanzar importantes logros".

"Es un honor para nosotros estar en Tulsa para lanzar el despliegue nacional de Read in Color en colaboración con Read in Full Color de HarperCollins Publishers y The Power of Story de Scholastic Books", agregó. "Estas amplias ofertas de libros diversos, junto con la programación local y el apoyo para la ubicación de Reading Partners Tulsa, llevará nuestro programa Read in Color a 26 escuelas elementales locales este año. Estamos emocionados por marcar el inicio de nuestra expansión nacional con tan excelentes aliados".

Como parte de la iniciativa, HarperCollins Publishers ofrecerá 100 ejemplares de I Promise de LeBron James, con ilustraciones de Nina Mata, para obsequiar a nivel nacional. Las ilustraciones de I Promise, parte de la iniciativa "Read in Full Color", estarán decorando hoy el lanzamiento de Little Free Library en Tulsa. Lectores de todo el país pueden inscribirse para participar en el sorteo de los ejemplares de I Promise aquí.

"HarperCollins está emocionada por asociarse con Little Free Library junto con nuestra propia iniciativa 'Read in Full Color', la cual destaca a creadores diversos e historias inclusivas", expresó Nellie Kurtzman, vicepresidenta de Marketing y Publicidad de HarperCollins Children's Publishing. "Los libros que cubre nuestra sombrilla 'Read in Full Color' reflejan las narrativas de los jóvenes que los toman por primera vez, y sirven como un recordatorio de que estos libros son importantes, necesarios y solicitados".

Lizette Serrano, vicepresidenta de Marketing Educacional de Scholastic, mencionó: "Cuando se lanzó Read in Color el año pasado, tuvimos el honor de involucrarnos en línea con la iniciativa 'The Power of Story' de Scholastic. Fundamentalmente, Read in Color fomenta la propiedad de libros en más comunidades y ayuda a que crezcan los lectores de toda la vida. Nuestro esfuerzo conjunto para seleccionar los libros que reflejen las experiencias de jóvenes lectores de color los inspirará a ser sinceros consigo mismos, celebrar quiénes son y los empoderará para contar sus propias historias".

'Read in Color' en Tulsa

Reading Partners de la región de Tulsa es un socio esencial para el despliegue de Read in Color en esta ciudad. Reading Partners, una organización sin fines de lucro que enseña habilidades de lectura a los niños, participó en la planeación y ubicación de las Little Free Libraries, y ayudará a mantenerlas llenas de libros.

Mientras la comunidad de Tulsa conmemora el aniversario 100 de la Masacre Racial de Tulsa, los organizadores del Black Wall Street Legacy Festival apoyan las alianzas que llevan recursos a la comunidad y que amplifican voces que comparten experiencias similares con los estudiantes locales.

"Estamos muy emocionados porque a través de la alianza entre Little Free Library y Reading Partners los estudiantes, las familias y la comunidad en general tendrán más acceso a libros que hablan de personajes, culturas y contenidos diversos", manifestó la Dra. Tiffany Crutcher, fundadora de Terence Crutcher Foundation y el Black Wall Street Memorial.

La iniciativa nacional Read in Color de LFL, que se lanzó en Mineápolis el año pasado en respuesta al asesinato de George Floyd, tiene cuatro componentes fundamentales:

El juramento Read in Color, mediante el que toda persona puede mostrar su apoyo por libros diversos y acceder a recursos descargables. Instalación de nuevas Little Free Library llenas de libros culturalmente relevantes, ubicadas en comunidades con grandes necesidades. Libros diversos gratuitos para los custodios de LFL que apliquen, comprados, en lo posible, en librerías independientes y de propiedad de personas BIPOC. Listas de lecturas recomendadas que representen a comunidades afroamericanas, indígenas, asiaticoamericanas, de las Islas del Pacífico, latinxs, musulmanas, LGBTQ+ y otras.

Participe: para conocer más y firmar el juramento Read in Color, visite LittleFreeLibrary.org/Read-In-Color.

Acerca de Little Free Library:

Little Free Library® (LFL) es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro que construye comunidad, inspira lectores y amplia el acceso a los libros para todos por medio de una red mundial de Little Free Libraries liderada por voluntarios. LFL recibió el Premio Internacional de Alfabetización de 2020, así como los honores de la Biblioteca del Congreso y de la National Book Foundation. Hay más de 100,000 cajas de intercambio de libros de Little Free Library registradas en todo el mundo, incluyendo los 50 estados, 110 países y 7 continentes. A través de estas se han compartido más de 200 millones de libros. LittleFreeLibrary.org.

Acerca de HarperCollins Children's Books:

HarperCollins Children's Books es una de las principales editoriales de libros para niños y adolescentes. Reconocida a nivel mundial por su tradición de publicar premiados libros de calidad para jóvenes lectores, HarperCollins es la casa de muchos tesoros clásicos y éxitos en ventas como La telaraña de Carlota, Buenas noches, Luna, Where the Sidewalk Ends, Donde Viven Los Monstruos y El odio que das; también series como Las Crónicas de Narnia, Ramona, Gatos Guerreros, A Series of Unfortunate Events, Pete el Gato, Fancy Nancy, Divergent y La Reina Roja; así como novelas gráficas e ilustradas como Nimona, Emmie es invisible y New Kid. Siempre a la vanguardia de la innovación digital, HarperCollins Children's Books deleita a los lectores a través de narrativas envolventes en diferentes formatos y plataformas, entre las que se incluye Epic Reads, la comunidad de libros para jóvenes adultos (YA) más grande. HarperCollins Children's Books es una división de HarperCollins Publishers, la segunda editorial de libros de consumo más grande del mundo, con operaciones en 17 países, subsidiaria de News Corp. Puede visitar a HarperCollins Children's Books en www.harpercollinschildrens.com y www.epicreads.com y a HarperCollins Publishers en corporate.HC.com.

Acerca de Scholastic:

Durante más de 100 años, Scholastic ha sido aliada de las escuelas. En la actualidad, es la editorial y distribuidora de libros para niños más grande del mundo, proveedora líder de programas de alfabetización, servicios profesionales y revistas de aulas de clase, al igual que productora de recursos mediáticos interactivos para niños. www.scholastic.com

