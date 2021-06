Little Green Pharma va accélérer sa stratégie de croissance grâce à l'acquisition d'un site de production et de fabrication de classe mondiale au Danemark

PERTH, Australie, 22 Juin 2021 /PRNewswire/ -- Little Green Pharma Ltd (ASX : LGP) a acquis une installation de culture et de fabrication de cannabis thérapeutique GMP de classe mondiale, entièrement opérationnelle, au Danemark, auprès de Canopy Growth Corporation (TSX:WEED,NASDAQ : CGC).

L'installation, située dans le nord d'Odense, a la capacité de produire plus de 12 tonnes par an de fleurs finies et fournit à LGP un approvisionnement nécessaire à partir de son inventaire actuel d'environ 1 tonne de produits de fleurs de cannabis thérapeutique.

LGP, qui fonctionnait auparavant comme un site de production, espère élargir l'offre de services de l'installation en créant une division de vente et de marketing et en donnant à l'installation les moyens de s'engager sur les marchés européens et mondiaux. LGP s'attend à ce que sa marque et ses canaux de distribution établis ainsi que son savoir-faire sur les marchés du cannabis de l'UE contribuent à générer des opportunités de vente supplémentaires précieuses pour l'établissement. Le groupe LGP partagera également les meilleures pratiques en matière de culture, de fabrication et d'expertise pharmaceutique entre ses ressources mondiales.

Il prévoit de se concentrer sur la livraison de produits en Australie et en Allemagne et d'élargir progressivement ses destinations d'exportation. L' établissement est bien avancé dans le processus d'enregistrement médical pour ses produits de cannabis thérapeutique sur le marché danois, avec la sortie des premiers contrats en 2022.

Fleta Solomon, directrice générale de LGP, a déclaré : « Acquérir ce site était une stratégie évidente pour faire avancer LFP.

Nous devons maintenant capitaliser les fonds propres de la marque LGP auprès de nos patients existants en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Australie. L'accès immédiat à un produit thérapeutique que nous aurons maintenant nous donne l'occasion d'accélérer notre stratégie de croissance.

Chez Little Green Pharma, notre mission est de développer et de fournir aux patients des médicaments à base de cannabis qui améliorent leur qualité de vie. Nous sommes motivés par les résultats pour les patients et nous apprécions la contribution de chaque personne à la production du médicament final, de ceux qui soignent les plantes mères à ceux qui emballent le produit final.

Nous avons été particulièrement impressionnés par les niveaux d'expertise, de professionnalisme et d'engagement de l'ensemble du personnel des installations danoises tout au long du processus d'acquisition et nous sommes impatients de rencontrer les autres dans les semaines à venir. »

« Cette acquisition accélère notre capacité à fournir du cannabis thérapeutique aux patients danois, australiens et des autres pays d'Europe. Nous voulons travailler ensemble pour faire des choses extraordinaires pour les patients du monde entier et ceci est une merveilleuse nouvelle étape. »

Grâce à cet achat, les membres actuels de l'équipe de l'établissement ne perdront pas leur emploi, et LGP deviendra un employeur important à Odense. De plus, LGP espère augmenter sa main-d'œuvre locale au fur et à mesure que sa production augmentera.

L'acquisition, pour 20 millions de dollars canadiens, de l'établissement de culture de 21 500 m2 et de l'établissement de fabrication GMP de 4 000 m2 fait de LGP le premier producteur australien de cannabis thérapeutique et le propriétaire de l'une des installations de production de cannabis les plus grandes et les plus qualitatives d'Europe.

À PROPOS DE LITTLE GREEN PHARMA

Little Green Pharma est une entreprise de cannabis thérapeutique intégrée verticalement, dont les activités vont de la culture et de la production à la fabrication et à la distribution. Elle dispose d'un établissement de culture en intérieur et d'un site de fabrication en Australie occidentale.

Les produits Little Green Pharma sont conformes à toutes les réglementations de la Therapeutic Goods Administration et répondent aux exigences en matière de tests. Avec une gamme croissante de produits contenant différents ratios d'ingrédients actifs, Little Green Pharma fournit des produits à base de cannabis thérapeutique aux marchés australiens, notamment.

SOURCE Little Green Pharma Ltd