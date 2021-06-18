Любимые классические цитаты Си Цзиньпина теперь на медиа-платформах CMG
Jun 18, 2021, 07:26 ET
ПЕКИН, 18 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Информационное сообщение канала CCTV+:
В начале мая первый цикл «Любимые классические цитаты Си Цзиньпина — близкие народам слова» был выпущен на нескольких языках на новых медиа-платформах Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN) в рамках China Media Group (CMG).
Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:
https://www.multivu.com/players/uk/8913051-special-program-xi-jinping-classical-literary-quotes-aired-cmg/
В специальной программе, подготовленной CGTN, представлены наиболее известные изречения и поучительные истории древних китайских классиков, цитируемых президентом Си Цзиньпином в своих речах, статьях и выступлениях, которые отражают глубокое понимание Си традиционной китайской культуры и мудрость управления.
В первом цикле девять эпизодов, посвященных развитию зеленой энергетики, сохранению окружающей среды, инновациям, открытости, борьбе с COVID-19, противодействию коррупции и сокращению масштабов бедности с помощью образования.
Лоуренс Брам (Laurence Brahm), экономист-политолог, Стивен МакКлюр (Stephen McClure), консультант по информационным наукам в Уханьском университете, д-р Джейсон Блейк Коэн (Jason Blake Cohen), заслуженный профессор Китайского университета горного дела и технологий и профессор Университета Сунь Ятсена, Ли Барретт (Lee Barrett), популярный блогер, Алессандро Тейхейра (Alessandro Teixeira), профессор по государственной политике в Университете Цинхуа, Стивен Уайт (Steven White), доцент Университета Цинхуа, Кирк Эйпслэнд (Kirk Apesland), популярный блогер, и Эйнар Танген (Einar Tangen), экономический обозреватель, были приглашены для обмена мнениями во время программы.
Video - https://mma.prnewswire.com/media/1533248/video1.mp4
SOURCE CCTV+
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