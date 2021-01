LIVALL verleiht CES 2021 mit neuer Smart-Fahrradhelm-Kollektion neuen Glanz

„Wir nehmen bereits seit 6 Jahren an der CES teil und freuen uns darauf, den Technologie-Fans weltweit unsere innovative Technologie vorzustellen und im Rahmen dieser volldigitalen CES das Konzept des sicheren und intelligenten Radfahrens zu fördern", so Bryan Zheng, Gründer von LIVALL. „Durch das Entwickeln zuverlässiger Produkte möchten wir das weitere Vertrauen der Fahrer in dieses Konzept gewinnen."