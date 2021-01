Live-Streaming-Sender kommen zusammen, um Resilienz und Kreativität bei der BIGO Awards Gala 2021 zu feiern

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die diesjährige Veranstaltung komplett virtuell ist, plant BIGO, sie mit Eröffnungsworten von niemand Geringerem als Bigo Lives eigenem virtuellen Maskottchen DINO zu eröffnen, um die Party in Gang zu bringen. Mehr als 72 Familien, die durch Gruppen von Nutzern innerhalb der Bigo Live App gebildet werden, und 78 Sender werden bei der jährlichen Gala geehrt, wobei BIGO plant, den Erfolg jeder einzelnen Person im Laufe des Jahres hervorzuheben. Die vier Kategorien der Preisträger sind „Top Regional Broadcaster", „Top Regional Family", „Top Global Broadcaster" und „Top Global Family"; sie kennzeichnen die Besten der Besten sowohl in den einzelnen Regionen als auch weltweit. Die in diesem Jahr ausgewählten Sender kommen aus 150 verschiedenen Ländern und Regionen der Welt.

„COVID-19 hat uns dazu gezwungen, uns physisch von den Menschen zu entfernen, die wir am meisten lieben, und die große Mehrheit der Veranstaltungen hat sich in einen virtuellen Rahmen verlagert, was dazu geführt hat, dass sich Live-Streaming als der beste Kanal herauskristallisiert hat, um Menschen aus der ganzen Welt zu verbinden und Erfahrungen in Echtzeit auszutauschen", sagte ein Sprecher von BIGO Technology. „Trotz der Pandemie haben die Nutzer von Bigo Live bewiesen, dass man nicht physisch zusammen sein muss, um sinnvolle Verbindungen aufzubauen. Wir sind sehr stolz darauf, wie unsere Nutzer sich in diesem schwierigen Jahr gegenseitig unterstützt haben, und freuen uns, den Einfluss zu feiern, den sie auf die Verbindung der Welt durch Live-Streaming haben. Und da die diesjährige Veranstaltung komplett virtuell ist, erwarten wir ein noch größeres Publikum als im letzten Jahr."

Die Veranstaltung bietet auch eine Reihe von Auftritten, die von den Sendern selbst inszeniert werden. Dazu gehören Feuertänze, DJ-Sets, K-Pop-Tänze und Urdu-Lieder. Mit insgesamt mehr als 400 Millionen Nutzern weltweit sollen diese Auftritte das vielfältige und globale Publikum widerspiegeln, das Bigo Live täglich nutzt. Die diesjährige Gala wird auch aufregende neue Möglichkeiten für das Publikum beinhalten, virtuell an der Veranstaltung teilzunehmen. Indem die Zuschauer für ihre Lieblingssender, -familien und -aufführungen abstimmen, erhalten sie im Gegenzug Tickets, die bei der Verlosung eingesetzt werden können. Einige der diesjährigen Preise sind ein Dino-Kissen sowie virtuelle Geschenke wie Anhänger, Eintrittseffekte, Abzeichen und Medaillen, die speziell für die Gala entworfen wurden.

Einer der bemerkenswerteren Gewinner der diesjährigen Veranstaltung war Ami Ohta, auch bekannt als Amy from Tokyo, eine Broadcasterin aus Japan, die zur Nummer eins der Top Global Broadcaster auf Bigo Live gewählt wurde. Neben dem täglichen Austausch mit ihrem Publikum gewann Amy ihre Anhängerschaft durch Livestreaming während ihrer Reisen vor dem Ausbruch der Pandemie. Für Amy ist der aufregendste Teil des Livestreamings auf Bigo Live die PK-Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, in verschiedenen Spielen gegeneinander anzutreten. Sie nimmt oft an internationalen PK-Veranstaltungen teil und hat dieses Jahr sogar den PK World Cup gewonnen.

„Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich geehrt fühle, bei der diesjährigen BIGO Gala als Top Global Broadcaster ausgezeichnet zu werden", sagte Ami Ohta. „Bei all dem, was derzeit in der Welt passiert, hat Bigo Live einen unglaublichen Job gemacht, um seine Nutzer in Verbindung zu halten und zu engagieren, und ich bin begeistert, dafür anerkannt zu werden, einen Teil dazu beigetragen zu haben."

Ein weiterer bemerkenswerter Gewinner der diesjährigen Gala war Bigo Lives Top-US-Broadcasterin Megan Nguyen, auch bekannt unter ihrem Streaming-Namen MeganQQ. Mit rund 2 Millionen Fans auf Bigo Live erlangte MeganQQ ihre Popularität durch große Events auf der Plattform und große Box-PK. Sie ist außerdem zweisprachig, so dass sie in der Lage ist, mit einer breiten Gruppe des globalen BIGO-Publikums zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. „Eine meiner größten Herausforderungen in diesem Jahr war der Versuch, der Top-Moderator in den USA zu werden, da es so viele andere talentierte und starke Moderatoren in den USA gibt", sagte Nguyen. „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich derzeit zu den Top-Sendern in den USA gehöre und dass meine Bigo Live-Familie immer noch stark wächst."

Jeder Gewinner erhält eine Medaille und eine Geschenkbox für seine Leistung sowie In-App-Belohnungen. Sie werden auch auf einer Vielzahl von Plakatwänden zu sehen sein, die sich an Wahrzeichen in 23 Ländern weltweit befinden. Da Live-Streaming zu einer führenden Form des Infotainments wird, werden die Top-Sender auf Bigo Live selbst zu Berühmtheiten, die von ihren Fans auf der ganzen Welt für ihren Erfolg gefeiert werden.

Um BIGOs bevorstehende jährliche Gala zu sehen, können Sie sich direkt über die Bigo Live App einschalten, die unter folgender Adresse heruntergeladen werden kann: https://bigolive.onelink.me/sG8X/2021GALAPRGLOBAL .

