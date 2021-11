Livelo anuncia campanha de até 12 pontos por real com Hering

Clientes Livelo também podem aproveitar para turbinar seus pontos em compras online com Booking.com, O Boticário e Mistral

SÃO PAULO, 19 de novembro, de 2021 /PRNewswire/ -- No encerramento da terceira semana de #PinkMyFriday, a Black Friday da Livelo, os clientes do programa de recompensa encontram ótimas oportunidades para modernizar o guarda-roupa, reservar uma viagem, comprar um bom vinho, arrasar nos produtos de cuidados com a pele e ainda ganhar muitos pontos Livelo.

Confira os detalhes abaixo:

Até segunda-feira (22/11), todos os clientes que fizerem compras pelo site da parceria com a Hering, marca conhecida pelos brasileiros por oferecer opções de roupas estilosas e confortáveis para todos os gostos, ganham 8 pontos a cada real gasto. Para assinantes do Clube Livelo, o benefício é ainda maior: 12 pontos por real gasto. Para aproveitar essa oferta, os clientes precisam utilizar o cupom LIVELO no final da compra.

Para quem pretende viajar e já está avaliando acomodações para passar as férias, o programa de recompensas preparou uma campanha especial com o Booking.com, plataforma que oferece diversas opções de hospedagens como resorts, hotéis, campings e muito mais. Para cada dólar gasto em reservas feitas no site da parceria, o cliente Livelo ganha 9 pontos Livelo. A oferta é válida até o dia 25/11.

Além disso, para clientes que estão procurando opções para cuidar da pele, as compras no site da parceria com a marca O Boticário garantem o acúmulo de 6 pontos por real gasto. A campanha é válida até domingo (21/11) e é uma ótima oportunidade para quem procura itens como hidratantes, perfumes e maquiagens.

E tem mais, a Livelo e a Mistral, empresa conceituada em vinhos no Brasil, prepararam uma campanha especial para os apreciadores da bebida, que poderão encontrar em um dos mais completos catálogos de vinho do país os melhores rótulos de Tinto, Branco, Rosé ou Espumante e ainda juntar pontos. Todos os clientes que comprarem vinhos da seleção Livelo garantem 7 pontos a cada real gasto. A campanha é válida até o dia 23/11. Para aproveitar a oferta, clique aqui.

Para não perder nenhuma oferta de Compre & Pontue , acesse o site ou app da Livelo. Os regulamentos estão nas páginas dedicadas a cada parceria.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

FONTE Livelo

SOURCE Livelo