Livelo anuncia campanha para juntar pontos com Mercato em Casa e Natura

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Na última semana da #PinkMyFriday, a Black Friday da Livelo, o programa de recompensas se une a parceiros de diversos segmentos oferecendo oportunidades imperdíveis para juntar pontos em compras online.

Uma das novidades anunciadas pela Livelo é o lançamento da parceria com a Mercato em Casa, dando mais uma opção para os clientes juntarem pontos. Para celebrar essa conquista, até amanhã (26/11), será possível acumular 10 pontos por real gasto na compra de produtos de alimentação no site da parceria. A Mercato em Casa é a loja oficial das marcas Sadia, Perdigão e Qualy. Utilize LIVELO durante a compra para aproveitar a oferta.

Para os consumidores que estão de olho em cosméticos, maquiagens e produtos de beleza e perfumaria, chegou o momento. Compras no site da parceria com a Natura garantem 8 pontos por real gasto mediante uso do cupom LIVELO somente hoje (25/11). Outra opção disponível na plataforma da Livelo para os clientes que buscam produtos para o corpo é a campanha especial com O Boticário. Todos os clientes ganham 7 pontos por real gasto em compras feitas no site da parceria até amanhã (26/11).

Já os clientes que buscam renovar o guarda-roupa, a oferta com a Reserva é uma ótima oportunidade. São 10 pontos por real gasto em compras feitas no site da parceria até segunda-feira (29/11). Para garantir a paridade promocional, é preciso utilizar o cupom RSVLIVELO no final da compra.

Além disso, até amanhã (26/11), a Livelo e o Magalu prepararam uma campanha incrível para os clientes que comprarem no site da parceira. São 4 pontos por real gasto para os clientes aproveitarem produtos de diversos segmentos como eletroportáteis, móveis, vestuário, eletrodomésticos e muito mais. A campanha é válida para produtos vendidos e entregues por Magalu.

Outra opção de oferta para comprar produtos de alta tecnologia e qualidade está disponível no site da parceria com a Polishop. Na compra de panelas e tampas, todos os clientes juntam 10 pontos por real gasto, já para os demais produtos do site o acúmulo é de 6 pontos a cada real gasto. A campanha é válida para produtos vendidos e entregues por Polishop até dia 29/11. A linha Cuisinart não garante o acúmulo de pontos.

E tem mais, para quem quer aproveitar a #PinkMyfriday para juntar pontos comprando calçados, produtos esportivos, roupas, assessórios de moda, eletrodomésticos e eletroportáteis, entre outros, a Livelo preparou campanhas promocionais com grandes marcas do varejo como Netshoes, Extra, Americanas e Zattini. É importante ficar atento aos produtos e regras que garantem a pontuação turbinada e também se é necessário utilizar um cupom para pontuar.

Para não perder nenhuma oferta de Compre & Pontue , acesse o site ou app da Livelo. Os regulamentos estão nas páginas dedicadas a cada parceria.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

