Livelo inicia a Black Friday com campanhas exclusivas e prepara mais de 300 ofertas até o final de novembro

O programa de recompensas começa a Pink My Friday com diversas ações para quem busca ganhar muitos pontos com compras online

SÃO PAULO, 24 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Neste ano, a Black Friday da Livelo não cabe somente em um mês e, por isso, a companhia, que é uma das principais empresas de recompensas do país, decidiu começar a campanha Pink My Friday mais cedo para os clientes aproveitarem as melhores ofertas.

A partir de hoje (24/10), o programa irá disponibilizar campanhas exclusivas e descontos especiais como sorteios, benefícios para membros do clube de assinatura, vantagens para quem está interessado em viajar, bonificações únicas e uma oferta por dia para juntar 10 pontos a cada real gasto em compras online.

Para oferecer todas essas vantagens, a Livelo disponibilizará mais de 300 ofertas até 30/11, o que representa um aumento de mais de 50% quando comparado com a campanha de Black Friday do ano passado.

Veja as principais ações que iniciam hoje:

Para começar o primeiro dia de ofertas da Pink My Friday, a Livelo criou a campanha "Prepare a torcida", que é um sorteio inédito de dez TVs para todos os clientes do programa. Com essa iniciativa, os participantes podem concorrer a uma Smart TV de 65 polegadas da Samsung para juntar os amigos e a família para torcer pela seleção brasileira ou assistir ao seu filme favorito na melhor qualidade.

Para concorrer ao sorteio, o cliente precisa trocar os pontos acumulados pelo produto "Bilhete da Sorte – Prepare a Torcida", disponível no catálogo da Livelo, entre os dias 24/10 e 18/11. A cada resgate de um Bilhete da Sorte, a pessoa ganhará um número para concorrer a campanha, sendo limitado a dez números da sorte por CPF. Esse número será enviado pela Livelo por e-mail ou SMS até o dia 25/11. Por isso, é importante que os dados cadastrais no programa de recompensas estejam atualizados.

O sorteio será realizado no dia 26/11 e os vencedores serão comunicados pelo mesmo canal que receberam os números da sorte. A campanha que promove o sorteio de dez TVs tem o Certificado de Autorização SEAE/ME nº 04.023344/2022.

Para mais informações, bem como o regulamento acesse aqui.

Ganhe até 40% de bônus na transferência de pontos da Livelo para o LATAM Pass

A Livelo preparou uma campanha especial para quem está planejando as férias de verão, onde é possível economizar ao aproveitar a viagem com pontos. Nesta ação, todos os clientes que realizarem a transferência de pontos da Livelo para o LATAM Pass, programa de fidelidade do Grupo LATAM Airlines, recebem 15% de bônus. Já os assinantes do Clube Livelo ou do Clube LATAM Pass que participarem da ação ganham mais 25% de pontos bônus, totalizando 40% de pontos bônus que podem ser utilizados para o resgate de futuras viagens.

Para desfrutar dos benefícios da oferta é necessário transferir, no mínimo, 15 mil pontos Livelo para o programa de fidelidade da LATAM Airlines até amanhã (25/10). O limite máximo de bonificação é de 300 mil pontos por CPF. O prazo de validade dos pontos é de 24 meses. Confira mais detalhes aqui.

Faça parte do Clube Livelo ou dê um upgrade na sua assinatura e ganhe 150% de pontos bônus

O Clube Livelo oferece benefícios e descontos exclusivos para os assinantes. Sendo assim, até o dia 31/10, todos os participantes que aderirem ao Clube Classic, Plus ou Super recebem 150% de pontos bônus. A bonificação acontecerá em duas etapas, sendo 75% no 3º mês e 6º mês após a assinatura. Já para os novos membros do Clube Mega ou Top, 75% dos pontos bônus serão creditados no 6º e 12º mês de assinatura.

Outra novidade é para quem quer fazer o upgrade da sua assinatura do Clube Livelo. Os clientes que mudarem o seu plano para o Clube Plus ou Super ganham 150% de pontos bônus, que serão creditados em duas etapas. 75% da bonificação acontecerá no 3º mês após a mudança do plano e o restante no 6º mês após o upgrade. Os assinantes que optarem pela contratação do Clube Mega ou Top ganharão 75% dos pontos bônus no 6º e 12º mês após a mudança do plano.

Para obter mais informações e verificar o regulamento das ofertas, acesse aqui.

Livelo inicia parceria com Individual para acúmulo de pontos

Com o objetivo de oferecer mais oportunidades para os consumidores que querem antecipar as compras de fim de ano e também turbinar o saldo de pontos, a Livelo preparou uma oferta especial para o lançamento da parceria com a Individual, marca especializada em roupas masculinas. Nesta ação promocional, todos os clientes podem ganhar 10 pontos a cada real gasto em compras online no site da Individual, mediante o uso do cupom LIVELO. A campanha é válida até quarta-feira (26/10) e após essa data, os participantes poderão ganhar 2 pontos por real gasto.

Além dessas ofertas, a Livelo promove campanhas para acúmulo de pontos com outras marcas parcerias como GPneus, Sephora, Riachuelo, Centauro, AliExpress, Unidas, Buser, FOCO, Allianz Travel, Klabin, YVY, Ciclic Seguro Viagem, Ciclic Seguro Celular, Luxury Loyalty, QSaúde, Stefan Behar, Localiza, Elister e TRAVEL 365. Os regulamentos das campanhas promocionais estão nas páginas dedicadas a cada parceria.

Para não perder nenhuma oferta da Pink My Friday, que acontece durante todo o mês de novembro, acesse o site ou app da Livelo.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas seis anos de mercado, já possui mais de 39 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui.

