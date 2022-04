Livelo lança Clube Livelo Day

A campanha temática oferece benefícios e ofertas exclusivas para assinantes do Clube Livelo

SÃO PAULO, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, lança a partir de hoje (29/04), a primeira edição da campanha temática Clube Livelo Day, com ofertas exclusivas para os assinantes do Clube. A novidade busca oferecer aos membros vantagens ainda melhores para que possam vivenciar a experiência com pontos de forma especial.

O dia temático visa contemplar ofertas especiais e ocorrerá uma vez por mês, sempre com campanhas exclusivas aos assinantes do Clube Livelo no site ou aplicativo do programa. Nessa primeira edição as vantagens vão além de ofertas para juntar pontos com grandes marcas parceiras da Livelo como Natura, Reserva, Mistral, entre outras. Os participantes terão ótimas oportunidades para fazer upgrade de plano com 50% de pontos bônus e transferir pontos entre contas com 40% de desconto. Os membros também poderão aproveitar para trocar pontos por produtos selecionados em uma coleção exclusiva com até 35% de desconto e garantir uma superoferta de copos térmicos da marca Stanley com 20% de desconto.

Além disso, os assinantes do Clube Classic e Plus terão desconto de 20% em reservas de hotéis, passagens aéreas e aluguel de carros. Os assinantes dos Clubes Super e Mega garantem 25% de desconto e, para quem faz parte do Clube Top, são 30% de desconto.

Para celebrar o lançamento da ação, a Livelo reconhecerá 10 assinantes mais engajados do Clube Livelo com pontos. O cliente contemplado em 1º lugar ganhará 30 mil pontos. Depois, os colocados da 2º a 5ª posição serão bonificados com 20 mil pontos e, por último, do 6º ao 10º, com 10 mil pontos. A comunicação aos premiados será anunciada no dia 29/04.

Para mais informações sobre o Clube Livelo, acesse: https://www.livelo.com.br/clube-livelo-day

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

