Livelo lança parceria com Bondinho Pão de Açúcar para acúmulo e troca de pontos por ingressos

Na bilheteria do Bondinho Pão de Açúcar, os clientes Livelo terão a oportunidade de juntar 5 pontos a cada real gasto na compra de ingressos para conhecer a atração até 3/03 e ainda ter acesso a uma vista única da cidade do Rio de Janeiro, a uma altura de até 396 metros acima do nível do mar. A partir de 4/03, a paridade de acúmulo será de 1 ponto por real gasto.

Para juntar os pontos Livelo no momento da compra dos ingressos, o cliente deverá fazer login no app Livelo e escolher a opção "Acúmulo por QR Code". O próximo passo é cadastrar um cartão de crédito e avisar o atendente da bilheteria que gostaria de fazer o pagamento via QR Code, seguindo as instruções do app Livelo. Depois, será preciso posicionar o celular sobre a maquininha de cartão para realizar a transação. Os pontos serão creditados em até 72 horas após a confirmação da compra.

Além disso, os participantes do programa de recompensas poderão trocar seus pontos Livelo por entradas para visitar a atração turística diretamente na bilheteria, sem precisar colocar a mão no bolso. Através do aplicativo da Livelo é possível usar os pontos nas as maquininhas de cartão de forma rápida e fácil. Para isso, é necessário fazer o login no app Livelo, selecionar a opção "Resgate com QR Code" e seguir as instruções. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de 2.857 pontos para meia-entrada e 5.714 pontos para inteira, de acordo com as regras da bilheteria.

"Nossa presença no Bondinho Pão de Açúcar marca uma nova relação da Livelo com a cidade maravilhosa. Queremos estar cada vez mais próximos do dia a dia das pessoas, inclusive quando elas estão em seus momentos de lazer. Essa é uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro e desejamos que os pontos Livelo incentivem e facilitem a visitação dessa atração tão simbólica da capital fluminense. A Livelo estará em diversas cidades do Brasil ao longo do ano e esse projeto é apenas o início da nossa expansão", destaca Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo.

Para apresentar a Livelo e seus benefícios, uma promotora estará no local explicando sobre o programa de recompensas e mostrando que a vida pode ser melhor através do acúmulo e uso de pontos.

A campanha de marketing para o lançamento foi desenvolvida em parceria com a agência de publicidade AlmapBBDO e conta com uma estratégia de mídia exterior inovadora, que terá uma cobertura completa na cidade do Rio de Janeiro. Além do envelopamento interno do Bondinho Pão de Açúcar, assim como da bilheteria do ponto turístico, a iniciativa contempla diversos carros do parceiro Mobees adesivados com a identidade visual da marca que circularão pela cidade carioca. O público que estiver na rua a noite, durante o Carnaval, vai se deparar com o logo da Livelo flutuando em cima desses automóveis, exibição possibilitada por uma tecnologia de holograma que estará acoplada aos carros.

A ação também contempla relógios de rua, painéis digitais e banca de jornais, assim como nos transportes públicos, como VLT, metrô e ônibus. Toda essa cobertura visa impactar 60 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, com objetivo de gerar visibilidade para o programa de recompensas da Livelo.

Além disso, uma vending machine foi instalada no espaço do Bondinho Pão de Açúcar para permitir aos clientes trocarem pontos por produtos. Para mais detalhes, confira todas as informações aqui.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1753953/Bondinho_e_Livelo3.jpg

FONTE Livelo

SOURCE Livelo