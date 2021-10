Livelo lança parceria de acúmulo de pontos com Hering, Loungerie e OKulos

SÃO PAULO, 5 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, anuncia a chegada de três novas parceiras para integrar o portfólio de marcas que permitem o acúmulo de pontos com compras online.

Para celebrar o lançamento da novidade, a Livelo preparou campanhas especiais para turbinar o acúmulo de pontos. Até quarta-feira (6/10), os clientes podem juntar 10 pontos por real gasto em compras feitas no site da parceria com a Hering, marca conhecida pelos brasileiros por oferecer opções de roupas estilosas e confortáveis para todos os gostos. Para garantir os pontos é necessário usar o cupom LIVELO ao final da compra.

Já os clientes que estão buscando opções de roupa íntima e pijamas podem aproveitar a campanha de lançamento com a Loungerie para ganhar 6 pontos por real nas compras realizadas através do site da parceria. A campanha é válida até sexta-feira (8/10). Para ativar a oferta é importante utilizar o cupom LIVELO durante a compra.

Além disso, o programa de recompensas preparou uma campanha especial para celebrar o início da parceria com a OKulos, marca perfeita para os clientes que procuram uma armação para os óculos de grau ou que estão de olho em novos óculos de sol para usar no verão. Até sexta-feira (08/10), as compras no site da parceria permitem o acúmulo de 8 pontos a cada real, mediante uso do cupom OKLIVELO.

Outra opção de oferta para os clientes juntarem ainda mais pontos é com a parceira Netshoes. Com opções para todos os gostos em artigos e equipamentos esportivos, os participantes da Livelo podem juntar 10 pontos por real gasto em compras feitas no site da parceria. A campanha é válida somente hoje (05/10) para produtos vendidos e entregues por Netshoes.

Para não perder nenhuma oferta de Compre & Pontue, acesse o site ou app da Livelo. Os regulamentos estão nas páginas dedicadas a cada parceria.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

FONTE Livelo

SOURCE Livelo