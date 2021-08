Livelo oferece acúmulo de 5 pontos por real gasto em compras nas Casas Bahia

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, disponibiliza nesta sexta-feira uma oferta incrível para turbinar o acúmulo de pontos para quem está procurando eletrodomésticos e eletrônicos e para quem deseja renovar o guarda-roupas. Confira os detalhes abaixo:

Casas Bahia : clientes podem juntar 5 pontos por real gasto em compras feitas no site da parceria com a Casas Bahia, uma das empresas mais reconhecidas no varejo. A novidade é que a campanha também é válida para compras dos smartphones Samsung M32 e M62, tornando a oferta uma ótima oportunidade para acumular ainda mais pontos. Para garantir a paridade promocional, o pagamento deve ser realizado via boleto ou cartão de crédito, até segunda-feira (16). A campanha é válida para produtos vendidos e entregues pelas Casas Bahia.

Anacapri: na compra de sapatos, bolsas e acessórios, clientes Livelo acumulam 5 pontos por real gasto no site da parceria. A oferta é válida até domingo (15) e, para garantir o benefício, é preciso utilizar o cupom LIVELOAN no final da compra.

Para não perder nenhuma oferta de Compre & Pontue , acesse o site ou app da Livelo. Os regulamentos estão nas páginas dedicadas a cada parceria.

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

