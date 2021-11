LiveRamp expande presença na América Latina e faz duas contratações importantes na região

Executivo, investidor e consultor do setor, Justin vai supervisionar a estratégia de addressability e as parcerias regionais, inicialmente focado no Brasil, Argentina e México. Em sua última experiência, Justin foi gerente geral da divisão latino-americana da MediaMath. Antes disso, ele fundou a Pulpo Media, da qual era CEO e que foi comprada pela Entravision.

Eduardo, que fica em São Paulo, é um experiente executivo de desenvolvimento de negócios que ocupou cargos de liderança em empresas e clientes do ecossistema programático. Antes de entrar para a LiveRamp, ele conduziu a adoção de ferramentas de publicidade nas adtechs em que trabalhou: Outbrain, AppNexus e Xandr. Sua função será demonstrar a proposta de valor da Authenticated Traffic Solution (ATS), a solução de tráfego autenticado da companhia, para o mercado brasileiro.

Addressability, um termo novo na região, refere-se à capacidade que publishers e anunciantes têm de "endereçar" consumidores ou impactá-los de maneira direta, transparente e respeitando a privacidade em qualquer dispositivo ou canal, sem depender de cookies de terceiros ou device IDs (códigos que distinguem cada dispositivo), o que mantém uma experiência personalizada com publicidade no cenário sem cookies (arquivos de texto onde são registradas as identidades dos usuários para o navegador).

A ATS chega em um momento em que publishers e anunciantes da América Latina enfrentam um desafio global no mercado: um ecossistema de marketing cada vez mais fragmentado; a depreciação dos cookies de terceiros e de IDs de dispositivo; e a necessidade de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil, além de futuras regulamentações de privacidade na região.

Simplificando, a ATS é uma ferramenta que permite que os publishers combinem dados autenticados de usuário com a demanda do anunciante de forma determinística e centrada na privacidade, viabilizando a publicidade baseada em pessoas em todos os canais (web, mobile, in-app e connected TV) sem a dependência de identificadores insustentáveis, tais como cookies de terceiros ou device IDs.

Neste contexto, a ATS é uma solução de addressability que responde às necessidades do ecossistema inteiro de publicidade digital: publishers, anunciantes, agências e plataformas tanto do lado da demanda quanto do da oferta.

A ATS é uma solução comprovada, adotada por centenas de publishers nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Alemanha, Austrália, Bélgica, Polônia, Romênia e Japão. Pesquisa recente encomendada pela LiveRamp, intitulada Forrester Total Economic Impact Study, revelou que os anunciantes que utilizam a solução da LiveRamp podem atingir ROI (retorno sobre o investimento) de 343% em três anos, com retorno em apenas seis meses a partir do investimento inicial.

Justin Kuykendall, diretor administrativo de Addressability na América Latina: "Com nossa expansão, a região agora terá acesso a soluções de addressability de vanguarda e que atendem às necessidades de todo o ecossistema de publicidade digital. Nossa chegada ocorre em um momento em que o mercado inteiro precisa se transformar para enfrentar os desafios impostos pela maior fragmentação, pela complexa legislação de privacidade de dados e pelo futuro fim dos cookies de terceiros. Eduardo, com sua vasta rede de relacionamentos profissionais, é a pessoa ideal para liderar esse esforço no Brasil, nosso maior mercado. Seu papel será mostrar como os publishers podem preservar receitas, elevar a monetização e atender à demanda dos anunciantes por meio da ATS".

Eduardo Braga, diretor de Addressability no Brasil: "Estou feliz de me juntar à LiveRamp e oferecer soluções pioneiras neste ponto de virada do mercado. Publishers e anunciantes estão começando a ter contato com as possibilidades da addressability por meio de ferramentas de autenticação de usuários, como a ATS. Nosso Manual de Addressability para Publishers já está disponível no mercado brasileiro em português e temos recebido excelentes feedbacks."

Para entender por que a addressability é importante e para saber mais sobre a LiveRamp Authenticated Traffic Solution, acesse https://liveramp.com/addressability-marketing/ .

Sobre a LiveRamp:

A LiveRamp é uma plataforma de conectividade de dados líder em uso seguro e eficaz de dados. Movida por capacidades de resolução de identidade e por uma rede única, a LiveRamp permite que as empresas e seus parceiros melhorem a conexão, o controle e a ativação de dados a fim de transformar as experiências de cliente e gerar melhores resultados para seus negócios. A infraestrutura totalmente interoperável e neutra da LiveRamp proporciona addressability de ponta a ponta para as principais marcas, agências e publishers no mundo. Para mais informações, acesse www.liveramp.com .

