Livescribe présente ses stylos numériques nouvelle génération Aegir avec un plug-in pour Microsoft Office et des applications compagnes multiplateformes

Les nouveaux stylos numériques, Blue Dolphin et Black Dolphin édition professionnelle, sont en vente en offre groupée spéciale

SAN FRANCISCO, 10 mai 2019 /PRNewswire/ -- Livescribe, leader mondial de l'écriture numérique et de la technologie des stylos intelligents, présente aujourd'hui son stylo nouvelle génération Aegir, disponible en deux modèles : Blue Dolphin et Black Dolphin, édition professionnelle exclusive. Les stylos numériques (smartpens), aussi fins que les stylos à bille traditionnels mais renfermant une technologie puissante, sont optimisés par des applis pour mobile Livescribe+ améliorées et une nouvelle application Bureau. La solution comporte également un nouveau plug-in Livescribe pour Microsoft Office. Grâce à lui, les utilisateurs gagnent en productivité et en efficacité car ils peuvent imprimer n'importe quel document avec le motif à pointillés Livescribe, et y apporter des corrections et des annotations à l'aide des stylos Aegir.

Si les recherches ont démontré que les notes manuscrites plutôt que dactylographiées améliorent la rétention des informations et la créativité, il n'en demeure pas moins que sur le papier traditionnel, on peut facilement les égarer ou les abîmer, et elles sont parfois illisibles. Les stylos numériques Livescribe, associés aux applications multiplateformes, pallient ces problèmes car ils numérisent instantanément les notes manuscrites pour les diffuser sur divers dispositifs. Les notes peuvent être conservées, archivées et aisément partagées en plusieurs formats. Outre une autonomie de batterie de dix heures, les stylos numériques et l'appli Livescribe+ présentent les fonctionnalités et les avantages suivants :

Impression de documents avec le motif à pointillés Livescribe – Les utilisateurs d'Aegir peuvent imprimer des documents Word ou des diapositives PowerPoint à l'aide du plug-in Livescribe et d'une imprimante laser couleur. Les notes, commentaires ou annotations portés sur les impressions sont synchronisés dans le document maître lorsque le stylo numérique est connecté à l'ordinateur.

Pencasts – Tout en prenant des notes, vous pouvez enregistrer du son grâce l'appli mobile Livescribe+. Vous ajoutez ainsi de l'audio à vos notes. Tapotez n'importe où dans vos notes pour écouter, autant de fois que vous le souhaitez, le son enregistré à ce moment précis. Ces « Pencasts », comme on les appelle, apportent une dimension interactive à vos notes en les synchronisant avec l'enregistrement effectué au moment de leur prise. Les Pencasts peuvent être partagés sous forme de fichiers PDF interactifs ou de vidéos, qui peuvent être facilement lancés pour recréer des moments clés.

Possibilité d'effectuer des recherches dans les notes manuscrites – L'appli Livescribe+ permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans leurs notes manuscrites à l'aide de mots-clés pour des renvois rapides et aisés, même si ces notes remontent à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Grâce à la fonction de balisage, vos notes sont regroupées et restent organisées.

Mémoire et partage – La mémoire interne du stylo numérique Aegir permet de stocker jusqu'à 1200 pages de notes manuscrites. Connectez-le à l'appli Livescribe+ pour transférer et numériser aisément vos notes. Ces dernières peuvent être partagées sous forme vectorielle, de texte, de PDF, d'image, ou synchronisées automatiquement avec le cloud (Dropbox/Google Drive/OneNote/Evernote).

À chacun son stylo – Créatif, étudiant appliqué ou cadre, Livescribe a un stylo pour vous. En plus des modèles et des couleurs populaires auprès des étudiants, Aegir est maintenant disponible en bleu. Les cadres préféreront le nouveau Black Dolphin pour sa forme fluide et sophistiquée, et sa finition noire mate.

Auto-collants ADNA – Cette solution originale, incluse dans toutes les offres Éducation et Professionnel de stylos numériques, permet aux utilisateurs de personnaliser chaque auto-collant et de rendre toutes les surfaces interactives. Ce contenu interactif peut ensuite être consommé et partagé en téléchargeant l'appli gratuite ADNA Discovery.

« Nous sommes heureux d'annoncer que nos nouveaux stylos numériques Aegir, et nos applis améliorées Livescribe+, sont maintenant disponibles. Grâce à ces innovations, nous continuons de renforcer notre offre pour les marchés de l'enseignement, de la création et de l'entreprise », déclare Joonhee Won, PDG d'Anoto. « Nous sommes certains que nos nouvelles solutions, notamment le plug-in pour Microsoft Office, offriront à nos utilisateurs des techniques de mémorisation, une collaboration et une productivité meilleures. »

L'appli Livescribe+ pour Android peut être téléchargée dès aujourd'hui. Les applis iOS et Bureau Windows seront disponibles le 15 mai. L'appli macOS Desktop sera disponible plus tard dans le mois.

Les nouveaux stylos numériques abordables peuvent être pré-commandés dès à présent et seront commercialisés en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie et en Corée du Sud la semaine prochaine, et sur d'autres marchés par la suite. Les prix débutent à 99,95 dollars pour l'édition standard. Des offres groupées Éducation, comprenant le stylo numérique Aegir standard, deux cahiers lignés Livescribe et des autocollants ADNA, sont en vente au prix de 109,95 dollars. Les offres Professionnel, comportant un stylo numérique édition professionnelle, un journal ligné et des autocollants ADNA, sont en vente au prix de 119,95 dollars. Pour obtenir les tarifs Éducation, contactez notre boutique éducative. Pour obtenir des tarifs de gros ou en savoir plus sur les possibilités de devenir revendeur, contactez-nous.

Les nouveaux stylos numériques et accessoires Aegir sont disponibles dans notre boutique en ligne (clients aux États-Unis) ou sur Amazon (dans le monde entier). D'autres détaillants seront ajoutés bientôt.

À propos de Livescribe

Grâce à Livescribe et à sa ligne de stylos numériques primés, les notes, les mots et les idées prennent vie. Les stylos numériques Livescribe facilitent la transition du papier-crayon au numérique et changent de manière fondamentale la manière de capter, de récupérer et de partager les écrits, les dessins et les sons. La gamme de stylos numériques Livescribe comprend l'Aegir, l'Echo et le Livescribe 3. Livescribe est une filiale à 100 % d'Anoto Group AB.

À propos d'Anoto Group AB

Anoto est une société technologique suédoise faisant appel à l'épargne publique, connue dans le monde entier pour son innovation dans la création de motifs riches en informations, et dans la reconnaissance optique de ceux-ci. Ayant depuis longtemps utilisé sa technologie propriétaire pour développer des stylos intelligents et les logiciels connexes, la société est un leader mondial des solutions d'écriture et de dessin numériques. Ces stylos enrichissent la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde.

Plus récemment, Anoto s'est agrandie pour fournir des solutions logicielles sur le cloud basées sur sa technologie brevetée de motif à pointillés. Celle-ci offre une méthodologie de collecte de big data numériques à partir d'entrées analogiques. Anoto Cloud comporte quatre solutions Anoto : CAIT – solution IA unique au monde pour l'enseignement hors ligne ; ACE – solutions améliorées de formulaires d'entreprise d'Anoto ; ADNA – solution marketing interactive sécurisée d'Anoto ; et Dr. Watson – solution d'authentification biométrique et de sécurité d'Anoto. Anoto est cotée à la bourse Nasdaq Stockholm des sociétés à petite capitalisation sous le symbole ANOT. Rejoignez nos communautés sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Melissa Kolodziej, directrice adjointe du marketing chez Anoto

melissa.kolodziej@anoto.com

Tél. 603-305-3664

Rendez-vous sur le site www.livescribe.com ou www.anoto.com

Anoto Group AB (publ.), Nº enreg. 556532-3929, Flaggan 1165, SE-116 74 Stockholm

