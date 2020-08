LIVESTREAM le 17 août : Hambourg célèbre les 60 ans des Beatles

HAMBOURG, Allemagne, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- Ce lundi, le 17 août, Hambourg célèbrera le 60e anniversaire de la première apparition sur scène de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe et Pete Best sous le nom du groupe « Beatles ». En raison de la pandémie actuelle de Covid-19, l'événement sera uniquement accessible en ligne – diffusé directement depuis l'Indra Club, le lieu d'origine. Dans le cadre de ce programme de deux heures, de nombreuses performances musicales, histoires sur leur passage légendaire à Hambourg et discussions avec des experts en musique et d'anciens compagnons rendront hommage au groupe. Sous le slogan « Stream & Shout », ce programme en direct sera diffusé à partir de 21h (CET) à l'adresse www.stream-shout.hamburg. De plus, célébrant cette occasion, la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg diffusera un hommage aux Beatles de la pianiste de jazz Julia Hülsmann, à partir de 20h (CET).

Hambourg invite les fans de musique du monde entier à découvrir le lieu d'origine des Beatles, où Stefanie Hempel, experte du groupe, donnera vie au rock'n'roll avec par exemple un décor original reconstitué de 1960 des Beatles et certains de leurs plus grands succès. La soirée regorgera de morceaux classiques et d'interprétations modernes du rock'n'roll, ainsi que d'histoires et d'anecdotes inspirantes des jeunes années endiablées des Beatles.

Après leurs débuts, les Beatles ont passé un total de deux ans dans les clubs de Hambourg, jetant les bases de leur unique popularité. Ils y ont passé plus de temps sur scène que partout ailleurs dans le monde : 1 200 heures à l'occasion de 218 concerts. Avec des mois d'engagement et des nuits interminables dans les clubs, les Beatles ont rapidement évolué pour devenir un groupe professionnel. Ou, comme l'a dit John Lennon à juste titre, les quatre garçons dans le vent ont « grandi à Hambourg, pas à Liverpool ».

Aujourd'hui, l'esprit des Beatles est encore palpable à Hambourg, non seulement dans le cadre de visites touristiques, mais surtout dans les innombrables salles de concert du quartier de Sankt Pauli.

