LiveU lance le LU300, une unité HEVC de terrain compacte et puissante

HACKENSACK, New Jersey, le 13 septembre 2018 /PRNewswire/ -- LiveU présente le dernier-né de sa gamme de produits HEVC au salon IBC2018, dont la commercialisation achève la transition de sa gamme broadcast vers le HEVC et rend accessible la technologie professionnelle d'encodage en HEVC à un public plus large. La nouvelle unité de terrain LU300 HEVC allie hautes qualité et performance vidéo à une efficacité extrême en termes de bande passante, dans un boitier compact. Proposée à un prix attractif, la solution LU300 HEVC a été pensée en priorité pour les clients ayant besoin d'une unité plus petite pour transmettre de la vidéo de haute qualité en situation de mobilité.

LiveU dispose désormais d'une offre d'encodage matériel en HEVC pour chacun de ses produits, puisque le très abordable LU300 rejoint le sac à dos haut de gamme LU600 ainsi que l'encodeur rackable – au format 1U – LU 610, pour former une gamme complète de solutions d'encodage matériel en HEVC.

Samuel Wasserman, PDG et co-fondateur de LiveU, a dit : « Notre solution LU600 HEVC est la meilleure de sa catégorie et a transformé le marché, car elle permet d'obtenir une qualité vidéo parfaite pour couvrir les directs d'actu et de sport en toutes circonstances, et se substitue aux solutions traditionnelles de retransmission dans le monde entier. Nous avons eu la même approche avec le LU300, nous avons intégré la même technologie professionnelle d'encodage matériel en HEVC, et l'avons rendue accessible à d'autres marchés verticaux pour leurs besoins de streaming en direct. »

Pesant à peine plus de 900 grammes, et proposé selon les configurations avec un sac sur-mesure ou une fixation pour caméra, le LU300 agrège jusqu'à six connexions simultanées : deux modems internes LTE-Advanced, deux modems externes, le WiFi et le réseau local (LAN).

Les utilisateurs peuvent encoder en temps réel au meilleur niveau de qualité avec une latence extrêmement réduite, y compris lorsque le débit de données est très faible. C'est ce qui différencie le LU300 des solutions d'encodage logicielles qui peuvent être contraintes de sacrifier la qualité de la vidéo au profit d'une faible latence ou bien qui reviennent à un codec H.264 afin de préserver la durée de la batterie. À contrario, les solutions matérielles de LiveU encodent en HEVC en continu, et garantissent un fonctionnement sur batterie pendant une durée plus importante (la batterie interne du LU300 dure 3 heures).

La fonctionnalité « Live & Store » (Direct & stockage) permet aux utilisateurs d'envoyer une copie haute qualité de leur vidéo en direct, immédiatement à la suite de leur session live. Très polyvalent, le LU300 peut également être utilisé comme encodeur vidéo autonome, ou bien être configuré pour servir de point d'accès internet mobile LiveU DataBridge afin d'offrir une connectivité optimale sur le terrain. Le nouveau design du LU300 intègre un écran de 5,6 centimètres (2,2 pouces) de résolution supérieure, qui améliore grandement la visibilité en plein soleil, ainsi qu'un nouveau joystick pour faciliter le contrôle de l'appareil. Enfin, parmi les nombreuses autres améliorations, un nouveau microprocesseur permet un envoi de fichiers ultra-rapide.

L'unité peut être administrée localement ou à distance par le biais de LiveU Central, la plateforme unifiée de gestion des unités de terrain de LiveU.

Le LU300, qui sera présenté en démonstration pour la première fois au salon IBC2018, sera commercialisé au quatrième trimestre 2018.

Venez voir comment LiveU révolutionne la retransmission, la distribution et le streaming en ligne de vidéo en direct sur IP au salon IBC à Amsterdam, du 13 au 18 septembre 2018. Retrouvez-nous dans le Hall 3, sur le stand 3.B62, ainsi que dans le Hall 14, sur le stand 14.C45 de Facebook Video Solutions.

À propos de LiveU

LiveU est le leader de la révolution du direct vidéo, et fournit des solutions de streaming en direct pour la TV, les mobiles, ainsi que les médias en ligne et les réseaux sociaux. Faites participer votre public à votre histoire en lui fournissant une vidéo en direct parfaite et de haute qualité, retransmise quel que soit l'endroit où vous vous trouvez grâce à notre technologie brevetée d'agrégation et de transport de flux. LiveU établit une bande passante stable ainsi qu'une connexion fiable pour vous permettre de capturer, gérer et distribuer des directs de haute qualité à distance et les retransmettre par internet. Notre large gamme de produits est la référence de l'industrie de la production de vidéo live. Des sacs à dos aux smartphones, des solutions hybrides satellite/cellulaire aux antennes externes, LiveU offre une gamme complète de produits pour une couverture en direct à tout moment et en tout lieu. LiveU propose également des solutions complètes de gestion et de distribution de la vidéo dans le Cloud. Avec plus de 3 000 clients dans plus de 100 pays, la technologie de LiveU est la solution de choix pour les diffuseurs, les média en ligne, les agences de presse et les réseaux sociaux du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.liveu.tv/fr, ou bien nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn ou Instagram.

Contact presse :



Joss Armitage (Royaume-Uni)



+44-7979-908-547



joss@jumppr.tv

Joyce Essig (USA)



+1 201-742-5229



Joyce@liveu.tv

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/743019/LiveU_LU300.jpg







Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742281/LiveU_Logo.jpg