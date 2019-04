LiveU Technologie macht österreichischen Fußball für Zuschauer weltweit im Fernsehen und Internet zugänglich

Christoph Reiermann, Produktionsleiter Broadcast bei Sportradar, sagt: "Im Jahr 2018 gewann Sportradar die Exklusivrechte für die österreichischen Fußball-Zweitliga. Um unsere hohen Anforderungen an die Abeckung, Dynamik und Flexbilität der Live-Übertragung zu einem erschwinglichen Preis erfüllen zu können, haben wir uns die Mobilfunk-Bonding-Technologie genauer angesehen. Wir haben dann viele verschiedene Systeme getestet. Dabei haben wir festgestellt, dass die LiveU-Technik von allen getesteten Lösungen am besten in der Lage ist, ein sehr stabiles Signal mit hervorragender Bildqualität auch bei geringer Latenzzeit zu liefern. Zudem hat ETAS jederzeit eine starken Support geleistet."

Heute sind alle Produktionscrews mit den Übertragungseinheiten LU600 HEVC ausgestattet. Bis zu acht gleichzeitige Live-Feeds werden an die LiveU-Server im Master Control Room (MCR) von Sportradar übertragen, wo die Feeds dann weiterverarbeitet werden: Live-Kommentare werden hinzugefügt, die Videosignale für das Livestreaming encodiert und zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen bereitgestellt. Alle Spiele sind online auf www.Laola1.tv verfügbar, davon werden mindestens 30 Spiele exklusiv auf Laola1TV (OTT und lineares Fernsehen) gezeigt und weitere 30 Spiele im österreichischen Fernsehen übertragen.

Sportradar Media Services nutzt auch LiveU MultiPoint, um Feeds in Echtzeit mit anderen Inhalteanbietern auf der ganzen Welt zu teilen. MultiPoint lässt sich nahtlos in die bestehenden Workflows seiner Nutzer integrieren, so dass sie eingehende Feeds mit mehreren Endpunkten austauschen können – und das über die gleiche LiveU Central-Oberfläche, mit der sie täglich arbeiten.

Reiermann ergänzt: "Die einfache Freigabe von Feeds, die dann von den Endanwendern aufgezeichnet und bearbeitet werden, war ein entscheidenes Erfolgskriterium für dieses Projekt. Mit seiner übersichtlichen und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche und der Möglichkeit, Inhalte mit Partnern auf der ganzen Welt auszutauschen, ist LiveUs MultiPoint-Lösung ideal dafür geeignet. Wir sind sehr zufrieden mit der gesamten LiveU Technologie und den neuen Möglichkeiten der Berichterstattung, die sie uns bietet. Wir haben einen langfristigen Rechtevertrag mit den wichtigsten Playern des österreichischen Profi-Fußballs geschlossen. Daher ist es uns sehr wichtig, dass die Technologie auf einem konstant hohen Niveau arbeitet."

Zion Eilam, regionaler Vertriebsleiter (EMEA) von LiveU, sagt: "Unsere Übertragungslösungen durchdringen den Markt der Sportproduktion immer stärker, da die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz hier kontinuierlich an Bedeutung gewinnen. Dieses Projekt mit Sportradar Media Services nutzt eine breite Palette von LiveU-Technologie, um hochwertige Inhalte in großem Umfang zu erstellen und einfach mit Partnern auszutauschen."

Über LiveU

LiveU treibt die Revolution im Bereich Live-Video aktiv voran: Der Livestreaming-Pionier ermöglicht professionelle Live-Videoübertragungen ins TV, Internet und Social Web. Dank der bewährten LiveU Übertragungslösungen können Berichterstatter ihr Publikum an Ereignissen in aller Welt teilhaben lassen. Die patentierte Bonding- und Videotransport-Technologie versetzt Videoproduzenten in die Lage, an jedem Ort und zu jeder Zeit live auf Sendung zu gehen. LiveU gewährleistet eine zuverlässige Internetverbindung mit konsistenter Bandbreite, um hochwertige Live-Videos IP-basiert erstellen, managen und verbreiten zu können. Die umfassende LiveU Produktpalette setzt branchenweit Maßstäbe in puncto Live-Videoproduktion. Von mobilen Rucksack- und Smartphone-Anwendungen über hybride Satellit-/Mobilfunk-Lösungen bis hin zu Broadcast-Units mit externen Antennen bietet LiveU das komplette Spektrum an Produkten, die es für erstklassige Live-Videoberichterstattung braucht. Darüber hinaus stellt LiveU umfangreiche cloudbasierte Videomanagement- und Distributionslösungen bereit. Mit mehr als 3.000 Kunden in über 100 Ländern hat sich die LiveU Technologie als Lösung erster Wahl für globale Rundfunkanstalten, Online-Medien, Nachrichten-Agenturen und Soziale Netzwerke durchgesetzt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.liveu.tv oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn und Instagram.

Über Sportradar

Sportradar ist der weltweit führende Anbieter von Sports Data Intelligence. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen nimmt eine einzigartige Position an der Schnittstelle zwischen Sport, Medien und Wettbüros ein. Es bietet Sportverbänden, Nachrichtenmedien, Endnutzer-Plattformen und Anbietern von Sportwetten eine Reihe von Lösungen, mit denen sie ihr Business weiterentwickeln können. Sportradar beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten auf der ganzen Welt. Das Engagement für exzellenten Service, Qualität und Zuverlässigkeit macht Sportradar zum geschätzten Partner von mehr als 1.000 Unternehmen in über 80 Ländern und zum offiziellen Partner der NBA, NFL, NHL, MLB, NASCAR, FIFA und UEFA. Sportradar überwacht, analysiert und liefert Erkenntnisse aus mehr als 400.000 Spielen pro Jahr in 60 Sportarten. Mit seinem starken Partnernetzwerk definiert Sportradar nicht nur das Sporterlebnis für Fans neu, sondern schützt auch den Sport selbst durch seine Integrity Services Abteilung und das Eintreten für ein integritätsorientiertes Umfeld für alle Beteiligten.

