LivFul et Global Access Diagnostics annoncent un partenariat pour la distribution du kit de test de la COVID-19.

LIVERPOOL, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- LivFul et Global Access Diagnostics (GAD) ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat pour fabriquer différentes trousses de diagnostic, à commencer par les tests rapides antigéniques de la COVID-19, disponibles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Alors que de nouvelles innovations sont en cours d'élaboration, des millions de personnes n'ont toujours pas accès à des tests de qualité simples et opportuns pour aider à freiner la propagation de la maladie. Ce partenariat apportera des kits de tests rapides antigéniques sur le marché à un prix abordable.

Les tests antigéniques de la COVID-19 produits par GAD sont parmi les meilleurs au monde en termes de sensibilité et de spécificité. En plus de fournir des résultats rapides et précis lors de dépistages à grande échelle, ces tests sont adaptés à une utilisation en dehors d'un environnement de laboratoire.

L'évaluation de FIND du test antigénique produit par GAD et Mologic met en évidence :

une sensibilité de 90,6 %

une spécificité de 100 %

L'OMS recommande un minimum de sensibilité de 80 % et une spécificité de plus de 97 % pour minimiser les faux positifs.

« La mission de GAD consiste à travailler en partenariat avec les gouvernements, les organisations donatrices, les experts régionaux et le secteur privé pour innover en matière de technologies et de réalisation des tests », déclare Mark Radford, directeur exécutif de Global Access Diagnostics. « LivFul est un partenaire idéal du secteur privé avec lequel collaborer afin de réaliser nos objectifs. Nous partageons une vision commune : permettre au plus grand nombre de personnes possible d'avoir accès à notre test antigénique de la COVID-19. »

« La société LivFul a été fondée pour étendre l'accès aux soins grâce à des produits qui transforment la vie des personnes concernées et à des modèles commerciaux qui touchent chacun d'entre nous. GAD se positionne sur une ligne similaire, souhaitant faire en sorte que les personnes aient accès à des produits de santé de qualité, pour un prix abordable », affirme Michael Norman, PDG de LivFul. « Leur test antigénique de la COVID-19 est proposé au meilleur prix défini pour tout produit validé de la même façon. Ce partenariat représente une formidable opportunité et nous sommes impatients de collaborer avec GAD sur ce projet et sur bien d'autres encore. »

GAD est une entreprise sociale indépendante, spécialisée dans le diagnostic de flux latéral, avec sa propre capacité de fabrication flexible et à grand volume. Le développement a été mené en partenariat avec Mologic, un innovateur de premier plan dans la technologie de diagnostic rapide. L'objectif est de permettre à tous d'accéder à des diagnostics de haute qualité, à un prix abordable. Il ne s'agit pas de réaliser des profits mais de répondre aux besoins des patients.

LivFul est une entreprise non conventionnelle des sciences de la vie qui accorde la priorité à l'accès à la santé et à l'impact sur la santé avant la maximisation des profits. Ses équipes découvrent, développent et distribuent des innovations en santé par l'intermédiaire de nos partenaires mondiaux et avec eux. Leur objectif est de veiller à ce que chacun ait accès aux meilleures innovations en matière de santé afin que nous puissions tous vivre libres et dans de bonnes conditions, et que nous puissions réaliser notre plein potentiel.

Pour plus d'informations, contactez LivFul à l'adresse suivante : [email protected] .

