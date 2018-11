LivingPackets présente The Box, l'emballage sans emballage

LivingPackets, start-up nantaise dédiée à l'emballage de nouvelle génération, lance « LivingPackets THE BOX », une boite révolutionnaire, durable et traçable qui ne génère presque aucun déchet. THE BOX vise le marché du e-commerce représentant 3 000 milliards d'euros, en croissance de plus de 20% par an.

Réutilisable jusqu'à 1000 fois, l'emballage connecté permet d'envoyer un contenu allant jusqu'à 5kg. THE BOX assure un contrôle en temps réel (géolocalisation, température, humidité, chocs, contrôle d'ouverture) et dispose d'une caméra intégrée pour la visualisation du contenu à tout moment. Un système de calage automatique breveté permet d'éliminer les matériaux d'emballage comme le plastique bulle, qui nécessite plusieurs centaines d'années pour se décomposer. Elle intègre un affichage électronique, rendant obsolètes les étiquettes collantes tout en simplifiant la logistique, aussi et surtout pour les retours.

« En plus d'une réduction massive des déchets cartonnés et plastiques, THE BOX peut permettre aux commerçants et entreprises de logistique de réduire significativement leurs coûts ; jusqu'à 10 fois moins cher qu'un emballage jetable utilisant des quantités de matériaux non respectueux de l'environnement », explique Alexander Cotte, CEO du Groupe LivingPackets.

THE BOX améliore nettement l'expérience d'achat en ligne des utilisateurs qui, par exemple, ne pourraient payer qu'en cas de satisfaction ou, en cas de retour, ont juste à appuyer sur un bouton sur l'emballage. Les utilisateurs et les points de collecte de colis sont récompensés pour renvoyer les emballages et ainsi assurer leur circulation permanente.

LivingPackets offre aux e-commerçants et aux prestataires logistique l'occasion de participer immédiatement à l'adoption de masse de cette solution révolutionnaire d'emballage. Les entreprises peuvent dès à présent commander THE BOX et bénéficier financièrement de ce nouveau modèle économique. THE BOX peut aussi être personnalisée. LivingPackets propose un programme dédié aux acteurs de la logistique et du e-commerce, ainsi qu'aux investisseurs financiers.

À propos de LivingPackets

LivingPackets s'est fixé pour mission ambitieuse d'éliminer le recours aux emballages non respectueux de l'environnement, au profit d'une solution permettant de réduire les coûts et d'améliorer l'expérience d'achat en ligne.

