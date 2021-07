Livraison de la première flotte de bus électriques : Yutong se branche sur l'avenir du transport écologique au Qatar

Il s'agit du premier lot de la commande record de 741 véhicules électriques effectuée par le Qatar auprès de Yutong. Depuis la réception de cette commande en novembre 2020, Yutong a coordonné ses activités avec les gouvernements locaux ainsi que divers départements de production et de services pour assurer le transport en temps opportun malgré les restrictions imposées par la pandémie.

Les bus électriques sont adaptés aux besoins du transport local et aux conditions météorologiques et sont équipés d'un système de refroidissement liquide efficace ainsi que d'une batterie au lithium-phosphate de fer de 350 kWh, la technologie la plus sûre pour les climats chauds. Lorsqu'il est complètement chargé, le bus atteint une autonomie moyenne de plus de 200 km.

Yutong Bus travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Qatar et ses partenaires pour appuyer la transformation verte locale. Une usine de pièces détachées sera mise sur pied aux fins de la conception et de la fabrication localisées de bus électriques mieux adaptés aux conditions géographiques et climatiques particulières du Qatar.

Adhérant au concept de marque « better bus better life », Yutong est déterminée à s'associer à des parties pertinentes comme Mowasalat pour parvenir à une coopération avantageuse pour tout le monde dans la construction d'un système de transport public plus écologique, plus efficace et plus durable.

À propos de Yutong

Yutong Bus Co., Ltd. est une entreprise de fabrication moderne qui se spécialise dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de bus. Son volume annuel de ventes dépasse les 70 000 unités, et elle a vendu plus de 140 000 bus à nouvelle énergie à ce jour. Yutong Bus vend un volume considérable de bus dans plus de 30 pays sur 6 continents. Sa part de marché dépasse les 36 % en Chine et les 13 % à l'échelle mondiale.

