Livre blanc de Huawei et d'un cabinet international de recherche et de conseil en informatique : le secteur bancaire emprunte la voie de la reprise vers la nouvelle normalité

SHENZHEN, Chine, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- Dernièrement, Huawei et International Data Corporation (IDC) ont conjointement prépublié leur livre blanc sur la restructuration du secteur bancaire en vue de la période de relance en 2020 à l'occasion du Sommet mondial du secteur des services financiers FSI 2020 de Huawei. La publication mondiale de ce livre blanc est prévue pour le mois d'août. IDC prévoit que la reprise se fera en cinq étapes clés et que chaque étape donnera l'occasion d'optimiser la nouvelle croissance. Dans son ensemble, le secteur bancaire se trouve en position de force pour surmonter les difficultés de 2020, et il a tout intérêt à profiter de cette période pour renforcer ses capacités globales et réévaluer ses priorités en termes de transformation numérique.

Le secteur bancaire doit utiliser la technologie pour accélérer la relance

L'année 2020 a été marquée par des bouleversements systémiques sans précédent engendrés par le COVID-19, mais comme pour toutes les crises, défis et opportunités se présentent en même temps. Le livre blanc analysera les réponses apportées par les banques aux aléas des conditions économiques actuelles, disséquant les meilleures réponses tactiques et stratégiques du monde entier, et établira un cadre de relance solide que les banques et autres institutions financières pourront adopter pour se donner les moyens de mieux atteindre et servir les besoins de leurs clients pour la phase de relance à venir.

IDC estime que le secteur bancaire est bien placé pour faire face aux difficultés de 2020, et qu'en mettant à profit cette période pour renforcer ses capacités et son infrastructure dans le domaine du numérique et des données, il pourra créer des services et des produits plus pertinents qui seront non seulement gérés et fournis de manière numérique, mais également créés et conçus à partir de racines numériques.

Comprendre les cinq étapes clés de la relance pour optimiser la nouvelle croissance

Le livre blanc d'IDC et Huawei définira les cinq étapes clés de la relance sur la base des observations d'IDC, abordant les étapes de la crise du COVID, du ralentissement économique, de la récession, du retour à la croissance et de la nouvelle normalité. IDC indiquera l'impact et les caractéristiques de chacune de ces étapes, ainsi que l'orientation et les stratégies recommandées par IDC et que les banques devront mettre en œuvre afin de maximiser les avantages potentiels qui peuvent en être tirés.

Les banques qui ont réagi à la crise du COVID et à la phase de ralentissement économique ont déjà mis en place tout un éventail de stratégies, en mettant notamment l'accent sur l'efficacité et les fonctionnalités des applications mobiles, les analyses comportementales visant à capturer les nouvelles activités et les nouveaux comportements des clients au cours d'une période inhabituelle afin de reconstruire des modèles, et la transformation des succursales afin de mieux servir les clients en l'absence de lieux physiques dans des domaines tels que les prêts, poursuivant l'accélération de la transformation vers des produits bancaires entièrement en ligne.

De nouvelles capacités et priorités déjà très visibles dans le secteur

Les nouvelles capacités dont les banques se sont dotées s'inscrivent dans le contexte des caractéristiques uniques de la récession de 2020, mais sont également le fruit des nouvelles technologies et capacités numériques de notre époque.

Par exemple, dans les premières phases de la relance, il sera nécessaire de dresser une véritable évaluation de l'impact de la crise. Les banques devront être en mesure de comprendre la capitalisation réelle, la liquidité et les positions de crédit dans divers scénarios possibles. Les tests de stress devront passer à la vitesse supérieure, en simulant des scénarios basés sur des données de crises récentes. En fin de compte, les banques devront travailler à la transparence de leurs positions de liquidité en temps réel – les tableaux de bord intrajournaliers, par exemple, sont désormais très prisés pour fournir ce type de renseignements. Ils donnent aux banques la possibilité de prendre des mesures correctives de manière rapide et décisive : annulation de transactions, réduction des contrats en cours ou règlements anticipés.

Ensuite, les banques devront actualiser leurs plans d'urgence, particulièrement en ce qui concerne l'engagement des clients. Elles devront être capables de se convertir à de nouveaux modes de travail et d'engagement des clients au moyen de technologies numériques telles que les applications mobiles, la co-navigation pour les services de conseil, voire les services de chatbot.

En réunissant toutes ces capacités dans le cadre de la lutte pour les parts de marché, les banques devront être en mesure de se distinguer par un engagement client axé sur les données ou d'utiliser des capacités agiles pour itérer de nouveaux produits et services qui leur permettront d'être plus réactives aux nouvelles dynamiques post-COVID 19.

Lecture essentielle pour les dirigeants de banques qui préparent leur orientation pour 2020 et au-delà

En approfondissant ces thèmes, le livre blanc explorera les futures étapes de la relance et dressera la carte des inconnues auxquelles l'industrie devra faire face pendant le ralentissement économique, avant d'arriver aux prochaines phases normales. Les nouveaux cadres d'orientation utiliseront notre indice de résilience qui évalue les secteurs bancaires au niveau régional en fonction de leur capacité à affronter les effets de la pandémie et à rebondir, en utilisant des catégories telles que « canaux », « données et analyses » et « traitement des flux de travail » afin de quantifier les meilleures pratiques du monde entier ainsi que leur impact économique. Ce livre blanc se révélera être une lecture essentielle pour les dirigeants de banques du monde entier qui cherchent à comprendre ce qui peut être fait et ce qui aura le plus d'impact alors qu'ils s'engagent sur ce nouveau terrain.

À ce jour, Huawei a servi plus de 1 600 clients du secteur financier dans le monde entier, dont 45 des 100 plus grandes banques du monde. Huawei a également établi un partenariat stratégique global avec plus de 20 banques, compagnies d'assurance et sociétés de valeurs mobilières de grande envergure dans le monde entier. Huawei est devenu un partenaire stratégique de confiance pour la transformation numérique de ses clients.

Le sommet mondial annuel FSI de Huawei est un événement mondial de TIC organisé par Huawei qui se concentre sur les partenariats et les tendances au sein du secteur des services financiers. Il a été créé en 2013 et réunit des leaders d'opinion, des consultants et des experts du secteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/topic/finance2020/en/

Related Links

https://www.huawei.com/en



SOURCE Huawei