Livre blanc de Tindeco : La personnalisation évolutive perturbe le secteur de la gestion des placements

Les solutions de placement personnalisées et hautement automatisées pour tous les segments de clientèle deviendront de plus en plus importantes dans les années à venir. Les gestionnaires de placements doivent donc se concentrer sur la fourniture de telles solutions tout en maîtrisant leurs coûts : ils doivent rendre la livraison de solutions personnalisées évolutive. Un livre blanc co-écrit par Tindeco examine les moteurs, les défis actuels et les développements futurs en matière de gestion de placements « personnalisables » ( https://www.tindecofs.com/whitepaper/ ).

La demande en stratégies de placements personnalisés pour tous les segments de clientèle, des clients institutionnels aux investisseurs particuliers, est en hausse. L'activité de fusions et acquisitions des principaux gestionnaires de placements du marché dans le domaine de « l'indexation directe » n'est qu'une indication parmi tant d'autres que cette tendance va se maintenir. Cela est attribuable à la demande croissante de solutions de placement conformes aux valeurs des clients et à leurs besoins financiers holistiques. Les gestionnaires de placements doivent mettre en œuvre des approches très systématiques de construction et de gestion de portefeuille qui peuvent s'appuyer sur les nouvelles technologies pour accroître l'automatisation. Les organisations prospères mettront en œuvre de nouveaux modèles d'exploitation et de nouvelles technologies leur permettant de réduire à près de zéro les coûts marginaux de la fourniture de mandats de placements personnalisés.

« Il s'agit de la démocratisation de la gestion des placements. Il y a quinze ans, l'industrie offrait des solutions de placement personnalisées aux clients très fortunés et aux clients institutionnels. Aujourd'hui, il est possible pour les clients de tous types et de toutes tailles d'avoir accès à des portefeuilles et de bénéficier de conseils qui répondent vraiment à leurs besoins individuels. Comme les clients s'attendent de plus en plus à des solutions sur mesure, les gestionnaires de placements cherchent à adopter les bonnes technologies pour leur donner un avantage concurrentiel. »

Michael Kaimakliotis, PDG de Tindeco

Les développements dans les secteurs du cloud computing, de l'automatisation des processus, de l'apprentissage automatique et de la technologie de registres distribués (DLT, de l'anglais « distributed ledger technology ») réduiront largement les coûts de production dans la gestion des placements et permettront ainsi d'offrir des stratégies de placement personnalisées, basées sur des règles, pour tous les segments de marché.

À l'avenir, on s'attend à ce que l'industrie s'organise davantage autour des besoins fonctionnels plutôt que des types de clients normatifs. La convergence des secteurs de la gestion des actifs et du patrimoine en est un exemple. À l'avenir, les plateformes de gestion de placements, les gestionnaires de placements experts et les canaux clients seront les principaux segments autour desquels le secteur sera organisé.

Tindeco est une société leader dans le domaine des technologies de gestion de patrimoine et propose la plateforme technologique Tindeco VISION. VISION soutient les gestionnaires d'actifs et de patrimoine dans la mise en œuvre de modèles opérationnels hautement évolutifs afin de leur permettre de fournir efficacement des solutions de placements personnalisées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1605647/Tindeco_Financial_Services_AG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1605648/Tindeco_Logo.jpg

Related Links

http://www.tindecofs.com/



SOURCE Tindeco Financial Services AG