Livro reacende o debate sobre a origem do novo coronavírus

Traçando uma linha do tempo, o autor resgata uma série de acontecimentos que compreende os anos de pesquisa e desenvolvimento de "ganho de função" do coronavírus por cientistas chineses e americanos e os meses que antecedem o surgimento do vírus na China, peças de um quebra-cabeças que vão se encaixando para formar um quadro assustadoramente realista.

Passando pelas acusações de parte a parte entre Washington e Pequim, Relatórios governamentais, declarações e denúncias de autoridades e cientistas, o livro levanta questões polêmicas, deixando entrever o lado obscuro da ciência e de governos na criação de vírus mortais para fins bélicos e financeiros.

Embasado em estudos de pesquisadores australianos, chineses, indianos, norte-americanos, franceses e britânicos; em depoimentos e denúncias de autoridades e cientistas renomados e nos meandros que cercaram as pesquisas de "ganho de função" do coronavírus tornando-o um vírus mortal, o livro não só põe em xeque a versão oficial sobre a origem do novo coronavírus, como também a origem de inúmeras doenças infecciosas surgidas repentinamente nas últimas décadas, como o HIV, EBOLA e os coronavírus SARS e MERS, numa leitura de tirar o fôlego.

O livro que já está em pré-venda vem provocando calorosa discussão nos grupos literários das redes sociais, indo do ceticismo total ao entusiasmo real. Para Frederico Rochaferreira essa reação já era esperada. __"Vivemos de informações midiáticas massivas e em grande medida, não há depuração dessas informações, apenas sua repercussão adornada pelo entendimento ou crença pessoal, por isso, as discussões extremas que vão do céu ao inferno sobre um mesmo tema, o que é bom, já que possibilita o indivíduo com um mínimo de inteligência para suspeitar, deixar a zona de conforto das informações e investigar", disse.

Com lançamento para final de dezembro pelo selo Lisbon Press da Chiado Books, Covid-19. A origem do vírus feito para infectar humanos, chega no momento oportuno, onde o debate sobre a origem do novo coronavírus não pode ficar esquecido.

