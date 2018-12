Llega Viasat Wi-Fi Urbano, el servicio de banda ancha satelital más rápido en todo México

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), compañía global de comunicaciones, presentó hoy Viasat Wi-Fi Urbano, un nuevo servicio de conexión inalámbrica vía satelital, para ciudades de todo México, el cuál se implementará inicialmente en la Ciudad de México, con el objetivo de ofrecer servicio de banda ancha de alta velocidad y calidad en todo el país para finales de 2019. Entre las principales ciudades mexicanas que recibirán el servicio se encuentran: Cabo San Lucas, Guadalajara Guanajuato, Puebla, Tijuana y Veracruz, entre otras.

Viasat Wi-Fi Urbano ofrecerá a los habitantes de la ciudad de México un servicio de Internet satelital con velocidades, calidad y precios asequibles, otros casos de uso de Viasat Wi-Fi Urbano en entornos urbanos incluyen la necesidad de un sistema de conectividad resiliente, como complemento de las redes telefónicas existentes, en tiempos de desastres naturales o temas de seguridad nacional.

"La banda ancha satelital no es sólo para las comunidades rurales en México, sino que también puede brindar una excelente experiencia de Internet a los consumidores que viven y trabajan en centros urbanos importantes, así como a funcionarios gubernamentales y de servicios médicos que necesitan una red troncal de comunicaciones durante protocolos de atención en casos de desastre", dijo Kevin Cohen, gerente general de Viasat en México. "Necesitamos dar a conocer que la brecha digital no sólo existe en áreas alejadas, también se encuentra hoy en lugares urbanos. La introducción del servicio Viasat Wi-Fi Urbano en la Ciudad de México es una prueba de que el Internet satelital puede ofrecer conectividad rápida y asequible en cualquier lugar de México.

Viasat Wi-Fi Urbano aprovecha el avanzado sistema de satélites ViaSat-2 junto con la plataforma de hotspot habilitada vía satélite, para llevar banda ancha de alta velocidad y alta calidad a las ciudades más importantes. El servicio de Viasat Wi-Fi Urbano puede ser desplegado en cuestión de horas e implementarse con una inversión mínima en infraestructura local, lo que demuestra la capacidad de Viasat para llevar rápidamente un servicio de Internet rentable a las áreas urbanas donde aún existe la brechas digital entre la demanda, la asequibilidad y la disponibilidad.



"Viasat está aquí para conectar a México y estamos decididos a lograr la inclusión digital en cada parte del país. Actualmentebrindamos servicio a de Wi-Fi comunitario a precios asequibles a través de nuestra red satelital a más de un millón de personas en Latinoamérica, de igual manera estamos brindando el sistema de banda ancha satelital de alta velocidad a empresas y programas federales en todo México; e incluso estamos comenzando a atender a pasajeros, así como tripulaciones en aviones, a través de México, con conectividad de alta velocidad durante el vuelo. Viasat Urban Wi-Fi brindará el mejor servicio de Internet satelital, prácticamente en cualquier lugar de la región."

Disponibilidad de Viasat Wi-Fi Urbano

Viasat Wi-Fi Urbano se implementará inicialmente en la Ciudad de México en diciembre de 2018. El servicio en áreas urbanas adicionales se desarrollará a lo largo de 2019, aprovechando la capacidad de cobertura satelital de ViaSat-2.

Sobre Viasat

Viasat es una compañía global de telecomunicaciones que cree que todos y todo puede estar conectado. Por más de 30 años, Viasat ha ayudado a dar forma a la manera en que los consumidores, negocios, gobiernos y el cuerpo militar alrededor del mundo se conectan. Hoy, la compañía está desarrollando la mayor red de telecomunicaciones con el poder de impactar a las personas con conexiones de alta calidad, seguras y rápidas, ya sea que estén en tierra, mar o aire. Para conocer más sobre Viasat, visite www.viasat.com , el blog corporativo o siga a la compañía en Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter y YouTube .

Declaraciones futuras

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que están sujetas a regulaciones creadas bajo la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre los planes de Viasat para ampliar su oferta de Wi-Fi Viasat Urban en México incluyendo la cobertura y el momento de la misma; y las velocidades, la calidad, la asequibilidad y otras características del servicio de Wi-Fi Viasat Urban. Se advierte a los lectores que los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran incluyen: problemas contractuales, defectos del producto, problemas de fabricación o retrasos, problemas regulatorios, tecnologías que no funcionan de acuerdo con las expectativas; La capacidad de Viasat de obtener los beneficios anticipados de la plataforma satelital ViaSat-2, la capacidad de implementar exitosamente el plan de negocios de Viasat para los servicios satelitales de banda ancha en la línea de tiempo anticipada de Viasat o en absoluto, incluso con respecto a la plataforma satelital ViaSat-2; riesgos asociados con la operación del satélite ViaSat-2, incluido el efecto de cualquier anomalía, falla operativa o degradación en el rendimiento del satélite; y una mayor competencia y otros factores que afectan al mercado de las comunicaciones en general. Además, consulte los factores de riesgo contenidos en las presentaciones de la SEC de Viasat disponibles en www.sec.gov , incluido el Informe Anual más reciente de Viasat en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones a futuro, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Viasat no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro por ningún motivo.

