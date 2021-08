Lleida.net fournira des services de messagerie et de SMS enregistrés aux opérateurs postaux du Sénégal, de la Sierra Leone et du Malawi

MADRID, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Société de services de télécommunications Lleida.net (BME: LLN) (EPA: ALLLN) (OTCQX: LLEIF) a signé de nouveaux contrats avec les sociétés postales nationales du Sénégal et de la Sierra Leone, et a renouvelé son contrat existant avec l'opérateur postal du Malawi.

À partir de maintenant, elle fournira des services de courriel et de SMS enregistrés à ces entreprises publiques.

Jusqu'à présent, Lleida.net a déjà signé des accords avec des sociétés postales dans 14 pays, dont la plupart sont africains, et travaille activement à la conclusion de nos contrats.

Ces nouveaux accords ont été signés à Abidjan, dans le cadre du Congrès de l'Union postale universelle (UPU), qui s'y tient jusqu'au 27 août.

Comme ceux annoncés la semaine dernière avec des opérateurs en Gambie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée Conakry et Madagascar, ces accords ont été signés via l'accord-cadre que Lleida.net a signé en juillet dernier avec l'Union panafricaine des postes (UPAP).

L'accord permet aux 55 opérateurs postaux nationaux du continent africain d'offrir des services postaux numériques avec la technologie de communication certifiée de Lleida.net.

Le contrat a été signé par l'intermédiaire de sa filiale Lleidanet SaaS Middle East and Africa DMCC, avec le soutien d'eGate, le partenaire de la société cotée en bourse en Afrique du Nord.

Globalement, Lleida.net offrira à ses nouveaux clients de l'État des services postaux numériques au moyen de communications électroniques enregistrées, principalement des courriels enregistrés, des SMS et des relevés électroniques.

L'Union panafricaine des postes, institution de l'Union africaine, a été créée en 1980, il y a 40 ans, pour coordonner les 55 opérateurs postaux nationaux africains et attirer les innovations postales sur le continent.

Dans le cadre de cette réunion, les représentants de Lleida.net ont rencontré Younous Djibrines, secrétaire général de l'UPAP, et Bishar Hussein, directeur général de l'UPU.

À ce jour, on compte 63 inventions de Lleida.net dans les domaines de la notification électronique, de la conclusion de marchés électroniques et de la signature électronique enregistrée. Elles ont fait l'objet de 206 brevets.

Il y a quelques jours, le Japon Patent Office (JPO) a accordé à Lleida.net un nouveau brevet, cette fois pour sa méthode de certification des courriels contenant une signature électronique qualifiée par un opérateur de télécommunications.

L'entreprise est la seule au monde à être cotée simultanément sur BME Growth à Madrid, Euronext Growth à Paris et OTCQX Best Market à New York.

