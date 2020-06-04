LLVISION представила комплексное решение для температурного скрининга и телеуправления на фоне пандемии COVID-19

Стремясь решить проблему практических испытаний и необходимого управления в связи с действующими ограничениями поездок, компания LLVision также представила новейшую версию платформы удаленного взаимодействия ARISE. Это комплексное решение позволяет пользователям осуществлять поиск и устранение неисправностей, проводить пусковые испытания, а также отслеживать ключевые показатели хозяйственной деятельности в удаленном режиме с применением технологий ИИ-распознавания видеоизображений и анализа данных.

"Пандемия COVID-19 оказала колоссальное влияние на бизнес по всему миру. Чтобы помочь компаниям справиться с возникшими проблемами, мы модернизировали нашу платформу удаленного взаимодействия, оснастив ее многочисленными дистанционными функциями на благо персонала предприятий и общества в целом", - прокомментировал директор по вопросам планирования производства LLVISION Рой Лоу (Roy Lou).

Обновленный продукт: GLXSS SE_IR

Модернизированная версия очков GLXSS SE_IR с применением передовых ИИ-алгоритмов и технологий двухспектрального формирования изображений не только обеспечивает автоматическое измерение температуры с поверхности лба человека, но и отличается повышенной эффективностью и точностью обработки данных.

На сегодняшний день решение уже успешно применяется в более 30 учреждениях и 50 аэропортах, на таможенных пунктах пропуска, в школах и промышленных парках по всему Китаю. Продукты LLVISION также используются в ОАЭ, Индии, Германии, Италии, Малайзии, Таиланде, Австралии, Южной Африке, Пакистане, Чили, Индонезии, Саудовской Аравии и на Филиппинах.

1. Точность на уровне ±0,3°C обеспечивается за счет двухспектрального алгоритма подгонки, позволяющего устройству безошибочно обнаруживать область лба, в сочетании с технологиями коррекции погрешностей и калибровки черного тела.

2. AR-очки позволяют соблюдать безопасное расстояние при измерении температуры: гаджет способен считывать данные многочисленных движущихся целей в радиусе 3 метров и распознавать лица с расстояния до 8 метров.

3. Очки с вычислительной мощностью на уровне 1 TFLOPS/Вт, оснащенные чипом граничных вычислений, поддерживают непрерывное одновременное распознавание движущихся людей со скоростью до 200 человек в минуту.

4. Результаты температурного скрининга каждого объекта связываются с данными распознавания лица, времени и локации, изображениями с места мониторинга и другой информацией, а затем сохраняются и передаются на платформу управления.

Платформа удаленного взаимодействия

Компания LLVISION также обновила свою платформу удаленного взаимодействия, превратив ее в комплексное решение для эксплуатационного обслуживания с использованием технологий AR+ИИ, сокращающее расходы на техническое обслуживание и повышающее эффективность управления компаниями и промышленными парками.

1. Смарт-очки GLXSS SE AR, соответствующие классу IP67, весят всего 33,4 г и протестированы с применением стандартов оборонной отрасли. Продукт совместим со шлемами, защитными очками и другими средствами индивидуальной защиты.

2. Функция взаимодействия от первого лица обеспечивает полный эффект погружения с возможностью обмена видеоизображениями и проведения многосторонних аудио- или видеоконференций.

3. Для автоматического отслеживания в процессе движения к видеоизображению добавляется AR-метка в режиме реального времени. Аналогичные метки можно размещать и на скриншотах.

4. Очки поддерживают двустороннюю передачу изображений, текстов и файлов наиболее распространенных типов. Картинки и текст автоматически отображаются на экране очков.

5. Промышленная платформа Arise Industrial Platform может успешно применяться в сценариях эксплуатационного обслуживания на местах - например, в процессах управления рабочими процессами, активами промышленных парков и выполнения когнитивных ИИ-алгоримов.

О компании LLVISION

Компания LLVISION, специалист по корпоративным решениям AR+ИИ, предоставляет оборудование и программную поддержку для прикладных сценариев использования технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта. Ее решения широко применяются в сферах безопасности, промышленного производства и здравоохранения. Продукты LLVISION, которыми пользуются свыше 5 000 предприятий по всему земному шару, помогли клиентам сэкономить более 100 млн долл. США командировочных расходов.

В 2020 году, войдя в число первых партнеров-поставщиков "умных" AR-очков для SAP, китайский разработчик совместно с мировым гигантом сферы программного обеспечения представили новое решение для организации сервисных работ с применением технологий дополненной реальности - AR FSM.

https://www.llvision.com/en/

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SOURCE Beijing LLVision Technology Co.,LTD