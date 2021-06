LLYC vai abrir capital e espera arrecadar 10 milhões de euros

A consultoria global de comunicação e assuntos públicos solicitou a admissão para negociar na BME Growth. Os fundos arrecadados vão financiar uma parte do plano, que prevê, duplicar a operação em cinco anos.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O novo plano de negócio para o crescimento contempla quatro frentes para alavancar este objetivo: integrar as tecnologias exponenciais no portfólio de serviços, realizar aquisições de valor para seguir incorporando capacidades que contribuam para consolidar o posicionamento do Grupo, estabelecer alianças estratégicas para entrar em novas geografias e impulsionar o crescimento orgânico por cima do mercado.