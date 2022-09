LML ist bereit für ein Mega-Comeback mit einer futuristischen Produktpalette - Elektro- und Technologietreiber für die Erschließung der US- und europäischen Märkte

Mutige Innovation, die neue Kategorien und Produktplattformen mit E-Bikes vorantreibt. Hyper. Mid Maxi Scooter.

NEU-DELHI, 30. September 2022 /PRNewswire/ -- LML, eine der am meisten bewunderten und verehrten globalen Zweiradmarken Indiens, ist bereit für ein großartiges Comeback mit einer völlig neuen, futuristischen elektrischen Produktlinie. Zur Feier des 50-jährigen Firmenjubiläums und als Auftakt zu einem Jahr der Feierlichkeiten und Erklärungen ist für den 29. September 2022 ein spezielles globales Event geplant, bei dem drei neue Kategorien und Produktplattformen vorgestellt werden sollen: ein Super-Premium-E-Bike, ein Crossover-E2W - Hyper. Ein Mid Maxi Scooter. Alle drei verkörpern die Fähigkeit von LML, Normen in Frage zu stellen und die Grenzen von Innovation und Technik zu verschieben. So wird der Weg für das Comeback der Marke auf den globalen Märkten geebnet und die Tür für den lang erwarteten Eintritt in den schnell wachsenden US-amerikanischen und europäischen Markt für Elektrofahrzeuge geöffnet.

LML: Re-imagining the legend

Die Konzeptprodukte würden einen kleinen Einblick in die Pläne und Visionen der Marke für ihre kommenden EV-Modelle geben, einschließlich des neuen Designs, der Merkmale, der Technologie und der intelligenten Funktionen. Die Konzeptprodukte würden einen kleinen Einblick in die Pläne und Visionen der Marke für ihre kommenden EV-Modelle geben, einschließlich des neuen Designs, der Merkmale, der Technologie und der intelligenten Funktionen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht auch die Vorstellung der neuen Markenidentität der Marke, die die Regeln für nachhaltige urbane individuelle Mobilität neu schreiben wird.

Dr. Yogesh Bhatia, MD & CEO, LML Electric, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass das Datum für das weltweite Comeback von LML immer näher rückt. Die Konzeptvorstellung unserer ersten drei Elektrofahrzeuge ist für den 29. September geplant. Dort werden wir alle wichtigen Produktdetails vorstellen und zeigen, wie wir in der heutigen Ära der Elektrifizierung einen Unterschied machen wollen. Unsere kommenden Produkte sind mit der besten Technologie und den besten Merkmalen ausgestattet, und wir sind zuversichtlich, dass sie das sich bereits entwickelnde Vertrauen und die Liebe der weltweiten Verbraucher zu E-Fahrzeugen stärken werden."

Die Enthüllung des Konzepts markiert den Beginn der Reise von LML in eine nachhaltige/elektrische Zukunft. Diese Produktkonzepte werden verfeinert, gestärkt und gründlich getestet, bevor sie auf dem globalen EV-Markt eingeführt werden. LML konzentriert sich darauf, seine Produktlösungen zu verbessern, die innovativ und relevant für globale Pendler sind, indem die Stärken der EV-Technologie genutzt werden, die besser und hochwertiger als die heutige Technologie sein wird.

Informationen zu LML

LML (ehemals Lohia Machinery Ltd) wurde 1972 gegründet und ist ein führender indischer Zweiradhersteller, der Roller, Motorräder, Mopeds sowie Ersatzteile und Zubehör herstellt und verkauft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kanpur (Indien) und exportiert seine Produkte in verschiedene Länder der Welt, darunter die USA, Afrika, Lateinamerika und Neuseeland. Seit seiner Gründung ist LML weithin bekannt und anerkannt für seine Innovation, seine Technik und sein einzigartiges Produktsortiment. Mit einem klaren Fokus auf die Stärkung der urbanen Mobilität plant das Unternehmen die Rückkehr auf den indischen Markt in Form eines Unternehmens für elektrische Zweiräder.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1909952/LML_Old_Scooter.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1909953/LML_Logo.jpg

SOURCE LML