LMRKTS ajuda bancos a preencher a lacuna de adoção do SA-CCR

NOVA YORK e LONDRES, 18 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A LMRKTS, líder no setor de otimização e compressão, anunciou a conclusão de seu terceiro ciclo de otimização para clientes que calculam seus requisitos de capital usando a abordagem padronizada do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária para medição do Risco de Crédito da Contraparte (Counterparty Credit Risk, SA-CCR).

Os bancos enfrentam novos desafios no gerenciamento da exposição da contraparte pós-negociação, uma vez que o SA-CCR está sendo implementado globalmente. Além de gerenciar a complexidade de novos conjuntos de compensação e uma nova metodologia, os bancos devem continuar a otimizar e mitigar as exposições com as contrapartes que ainda utilizam o Método de Exposição Atual (Current Exposure Method, CEM). A transição em fases põe em risco a bifurcação das redes de otimização e cria ventos contrários adicionais para a gestão de recursos de tesouraria dos bancos e equipes de XVA (diferentes "ajustes de avaliação").

Desde junho de 2020, a solução da LMRKTS permitiu aos clientes otimizar uma rede combinada das contrapartes CEM e SA-CCR em um único ciclo. "Nossa abordagem inovadora para gerenciar holisticamente ambas as metodologias não só permitirá que a rede permaneça intacta como também cresça à medida que regiões adicionais migrem para a estrutura SA-CCR", disse Andrea Ianniello, presidente e diretora comercial da LMRKTS. "Este serviço de objetivo duplo é o exemplo mais recente da LMRKTS ajudando de forma proativa nossa rede a se adaptar ao cenário regulatório em constante mudança."

A LMRKTS é um provedor líder de otimização e compressão que usa otimização matemática para ajudar instituições financeiras a gerenciar riscos e custos de capital regulatório. A LMRKTS contribui para a estabilidade do sistema financeiro ao reduzir o capital, o balancete e os custos operacionais para seus clientes. Desde o lançamento de seu primeiro serviço comercial para reduzir riscos e alavancar exposições em moedas do G10, a LMRKTS passou a eliminar trilhões de dólares de obrigações entre algumas das maiores instituições financeiras do mundo. A LMRKTS foi fundada por ex-comerciantes e tecnólogos que observaram uma ineficiência na gestão de risco de curto prazo e receberam investimentos do Banco Mundial e da Motive Partners.

