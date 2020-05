LMRKTS anuncia a nomeação de Paul Walker para o cargo de presidente

NOVA YORK, 11 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A LMRKTS LLC ("LMRKTS"), líder no fornecimento de soluções de otimização no setor de serviços financeiros e uma empresa Motive Partners, anunciou hoje a nomeação de Paul Walker como presidente do conselho de administração da LMRKTS. Paul sucede ao Dr. Stephen C. Daffron que continua a atuar como diretor do conselho de administração da empresa.

Paul Walker trabalhou por 16 anos na Goldman Sachs, onde ocupou mais recentemente o cargo de corresponsável pela área de tecnologia e membro do comitê de parcerias da empresa. Ocupou também posições de liderança em corretagem de primeira linha e na organização Strats, comandando a equipe Core Strats da Goldman de 2002 a 2011. Atualmente, Paul é um parceiro da indústria na Motive Partners, uma plataforma de investimentos especialista no setor e investidor na LMRKTS. Assessora investidores e companhias de alto crescimento no campo da tecnologia e da inteligência artificial. Paul uniu-se ao conselho de administração da LMRKTS em 2019 e possui experiência em conselhos de outras empresas de software em fase de crescimento e organizações de maior porte, como a Depository Trust and Clearing Corporation.

"Estou muito feliz por ocupar a posição de presidente do conselho de administração da LMRKTS e por ajudar a empresa a continuar a crescer enquanto leva suas técnicas de otimização de classe internacional a outras partes dos mercados de capitais", disse Paul. "Em uma atividade tão complicada e conectada como os mercados de capitais, a análise avançada e independente da LMRKTS ajuda todos os participantes a aperfeiçoar a gestão do risco, capital e liquidez."

Dr. Daffron uniu-se ao conselho de administração da LMRKTS em 2017 onde atuou como presidente até 2020.

Sobre a LMRKTS

A LMRKTS é líder no fornecimento de soluções de otimização no setor de serviços financeiros. Combinando a matemática avançada com a abordagem orientada pela tecnologia, a empresa fornece soluções de próxima geração que ajudam os clientes a gerenciar e mitigar com maior eficiência os riscos e os custos financeiros. A Motive Partners, a IFC do World Bank Group, o Deutsche Börse Group e Dr. Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos e economista-chefe do Banco Mundial investem na LMRKTS, além de outros veteranos e tecnologistas da Wall Street. Para mais informações acesse: http://www.lmrkts.com/.

