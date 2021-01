LMRKTS facilite l'adoption de la SA-CCR par les banques

NEW YORK et LONDRES, 18 janvier 2021 /PRNewswire/ -- LMRKTS, un des principaux fournisseurs d'optimisation et de compression, a annoncé l'achèvement de son troisième cycle d'optimisation pour les clients qui calculent leurs exigences de fonds propres au moyen de l'approche standardisée du risque de crédit de la contrepartie (SA-CCR) du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).

Les banques sont confrontées à de nouveaux défis en matière de gestion de l'exposition aux contreparties post-négociation alors que la SA-CCR est mise en œuvre à l'échelle mondiale. Outre la gestion de la complexité des nouveaux ensembles de compensation et d'une nouvelle méthodologie, les banques doivent continuer d'optimiser et de réduire les expositions aux contreparties qui utilisent toujours la méthode d'exposition actuelle (CEM). La transition progressive risque de diviser les réseaux d'optimisation et de créer des difficultés supplémentaires pour la gestion des ressources de trésorerie des banques et des équipes XVA.

Depuis juin 2020, la solution de LMRKTS a permis aux clients d'assurer une optimisation par rapport à un réseau combiné de contreparties CEM et SA-CCR en un seul cycle. « Notre approche novatrice de gestion holistique des deux méthodologies permettra non seulement au réseau de rester intact, mais aussi de se développer à mesure que d'autres régions migrent vers le cadre SA-CCR, a déclaré Andrea Ianniello, président et directeur commercial de LMRKTS. Ce service à double objectif est l'exemple le plus récent de LMRKTS qui aide, de façon proactive, notre réseau à s'adapter à l'évolution du paysage réglementaire. »

LMRKTS est un fournisseur d'optimisation et de compression de premier plan qui utilise l'optimisation mathématique pour aider les institutions financières à gérer les risques et les coûts en capital réglementaire. LMRKTS contribue à la stabilité du système financier en réduisant le capital, le bilan et les coûts opérationnels pour ses clients. Depuis le lancement de son premier service commercial visant à réduire les expositions au risque et à tirer parti des expositions dans les devises du G10, LMRKTS a éliminé des milliards de dollars d'obligations entre certaines des plus grandes institutions financières du monde. LMRKTS a été fondée par d'anciens traders et technologues qui ont constaté une inefficacité dans la gestion des risques à court terme et qui ont reçu des investissements de la Banque mondiale et de Motive Partners.

Liens connexes :

http://www.lmrkts.com

https://www.linkedin.com/company/lmrkts

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165515/LMRKTS_Logo.jpg

Related Links

https://www.lmrkts.com



SOURCE LMRKTS LLC