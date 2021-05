LMS365 étend ses opérations en Allemagne, en Autriche et en Suisse (DACH)

Fournisseur de plateformes d'apprentissage pour offrir un environnement d'apprentissage flexible à un plus grand nombre d'entreprises dans le monde

AARHUS, Danemark, le 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- ELEARNINGFORCE International (EFI), fournisseur de la plateforme de gestion de l'apprentissage LMS365 pour Microsoft 365, a annoncé l'expansion stratégique de ses activités dans la région DACH. En 2020, LMS365 a renforcé son engagement sur le marché allemand en déployant LMS365 sur les centres de données régionaux de Microsoft à Francfort, garantissant ainsi un besoin croissant de sécurité de l'information.

Avec la création d'ElearningforceGmbH et l'acquisition des activités LMS365 de Mauth.CC GmbH – un partenaire stratégique de LMS365 en Allemagne – l'entreprise poursuit son engagement ferme sur le développement rapide du marché. Rainer Mauth, fondateur de Mauth.CC, rejoindra ElearningforceGmbH en tant que directeur général. EFI se réjouit de réunir toute l'équipe de collègues expérimentés et dévoués pour combiner les compétences à travers l'Europe.

LMS365 compte aujourd'hui plus de 150 entreprises en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Étant la seule plateforme d'apprentissage intégrée directement dans Microsoft 365 et Teams, la solution offre une approche moderne pour organiser les besoins de formation et de développement des grandes et moyennes entreprises.

Lars Vestergaard, PDG d'ELEARNINGFORCE International, a déclaré : « Avec cette acquisition en Allemagne, nous répondons aux besoins des clients et des partenaires en matière de soutien et de formation dans leur langue locale. Nous nous appuyons sur notre expérience de compréhension des clients et cet investissement est conçu pour aider davantage les clients et les partenaires de la région à développer et à offrir une expérience d'apprentissage exceptionnelle à leurs employés sur la plateforme Microsoft 365. »

Rainer Mauth, fondateur de Mauth.CC, a déclaré : « Ayant travaillé avec LMS365 depuis 2011, je suis ravi de me joindre à l'équipe LMS365 et j'ai hâte de tirer parti des connaissances que j'ai accumulées pour continuer à croître et à servir la clientèle et les partenaires de LMS365. Il existe une demande énorme pour l'apprentissage dans le flux du travail et la numérisation des processus d'apprentissage sur le marché. »

Robert Nederby, directeur, région DACH, ELEARNINGFORCE International, a déclaré : « Avoir les pieds sur terre en Allemagne est crucial pour fournir aux clients allemands un service et un support encore meilleurs. Avoir une équipe dédiée en Allemagne est également une pierre angulaire de notre capacité à soutenir le réseau de partenaires et à accroître notre portée dans toute la région DACH. »

